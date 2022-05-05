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全聯貨架「插白紙」啥意思？內行揭真相：店員的惡夢

▲一名網友到全聯發現貨架上全都插滿白色紙條，不解用意為何。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲一名網友到全聯發現貨架上全都插滿白色紙條，不解用意為何。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-05-05 17:07:13

台灣超市密度高，除了有大型的家樂福、大潤發以及美式賣場好市多，另外還有中小型連鎖的全聯、美廉社等，除了商品眾多也經常祭出各種優惠，早已成為民眾生活中不可或缺的一部分。不過就有一名網友日前走進一間全聯時，發現貨架上全都插上一張一張的「白色紙條」，立刻引起眾人討論。

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這名原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出一組照片，表示日前走進台南一間全聯福利中心時，突然看見無論是飲料櫃、奶粉或是生活用品區等，所以貨架上的價格欄全都插上一張一張的白紙，但是上頭並沒有寫下商品名稱或是價格，只是空白一片，由於原PO第一次看到，因此好其詢問：「有人知道這是怎麼了嗎？」

▲原PO表示貨架上的白紙條上既無產品名稱，也沒有價格，不解它的用途是什麼？（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO表示貨架上的白紙條上既無產品名稱，也沒有價格，不解它的用途是什麼？（圖／翻攝自《爆廢公社》）
貼文一曝光，立刻有網友歪樓笑說：「居家隔離」、「金額自填」、「靈位啊，怎麼啦」、「祭祖」、「大拜拜（誤）」、「提早普渡 ，好兄弟隨便拿」、「被封印ㄌ」。

另外，照片也釣出內行人表示這是店家在進行盤點：「年度盤點」、「大盤（點），都在打烊後開始，你去的時間應該快打烊了，這是準備工作而已，要熬夜到早上開店前完成盤點」、「盤點，惡夢，我們也要準備盤點了，要在上面寫該品的數量然後key進盤點機，印出來對數量，有少叫排虧，多的叫盤盈」、「很好啊po出來讓大家知道，我也第一次看到，原來是盤點」。（編輯：陳珮瑜）

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