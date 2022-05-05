寵物YouTuber唯一清流是誰？粉絲全指「他們」：水準超高
近年來YouTuber如雨後春筍般冒出，各個類型的網友層出不窮，包括美妝、開箱、實驗、寵物日常等等。對此，就有網友曝光寵物YouTuber界的唯一清流，震驚直呼「影片品質幾時變這麼高的？」而引起討論。
原PO於PTT八卦板上發文，表示「以前看許伯簡芝，會覺得小捷運好可愛，後來多了貓，覺得小吉普好可愛」，而頻道多是寵物日常，但近年來寵物各類主題多了不少，讓他驚呼「每部都像在看精簡版的繁中discovery，這許伯簡芝是幾時轉型成這樣的？」
貼文一出，隨即引起粉絲們大讚留言，「覺得很有水準的內容」、「YT清流欸！沒什麼feat」、「訂閱數真的都是靠自己努力拼上來的」、「超愛看，優質頻道！！水不深又免費」、「算是很認真想腳本吧」、「清流的優質頻道，而且夫妻生活很簡約」、「從小捷運開始訂閱，節目水準真的是很明顯增長，但許伯的冷梗維持一樣的水準，我喜歡！少數專業、清新、健康的頻道」。
也有鄉民認為頻道「從零開始養」系列相當厲害，直言「從零開始養系列很有趣」、「很適合全家大小一起看啊。從零開始養系列很用心！很推薦」、「從零開始養滿不錯的，有些都沒想過能當寵物養」、「從零開始養系列，很不錯，希望繼續維持」。
據了解，YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」主要以各類寵物有關的主題為特色，其中「從零開始養」系列影片更吸引一票粉絲喜愛，且夫妻間的情誼以及和兒子的互動，也都獲得網友們關注，目前頻道已有93.9萬人次訂閱。（編輯：陳雅雲）