5月財運事業雙雙起飛！「4星座」名單曝光：升官加薪不遠

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第四名：巨蟹座
木星五月會在你的工作宮給你力量，為你加持了好運，在事業上你可說是如魚得水，不管是有什麼新點子，大多能夠得到支持和鼓勵，特別在涉及到金錢問題上，更是有逢凶化吉的好運。在五月份，你需要的是踏實、堅定的去實踐計劃和目標，或許你會碰到一些阻礙，但別過於擔心，因為你有能力度過那一些關卡，並且能力越來越好。財運方面，領導很有機會給你加工資，或多發獎金給你，使你財氣滿點。
第三名：射手座
五月份木星與金星雙雙進入你的第五宮（代表娛樂丶快樂丶假期），為你帶來的是，只要你真心喜歡自己的事業，做自己喜歡的事，就必定會成功。而5/11之後，你很適合走出自己的小圈圈，進入人群，你將變得活躍，在工作丶職場上更受人歡迎以及矚目，甚至會有貴人出現，為你的事業帶來強而有力的助力。財運方面，做你感到興趣的事，不管是投資丶事業丶或工作，都會為你帶來財富。
第二名：獅子座
目前太陽正在獅子的工作宮，五月份正是你事業發展的關鍵期。太陽為你帶來展現專業技能的好時機，使別人有機會看到你的才華，獲得伯樂的賞識，加上這一段時間你很適合簽約，可能會有大客戶找上你，願意跟你合作，或創業者有機會找到志同道合的合作夥伴。而合約簽訂之後，伴隨而來的金錢與收入，是非常可觀，甚至會幫你帶來一整年的穩定進帳，請你務必好好把握。
第一名：金牛座
太陽坐鎮金牛的本命宮位，五月份為你帶來的是閃耀丶站上舞台的華麗登場。太陽的助力會使你在事業上發光發熱，你在年初所訂下的目標，在此時很適合拿出行動力去達成，加上木星正在你的玄秘宮，你會明顯感受到工作越來越順利，先前暗中扯你後腿的小人退散了，卡關許久的案子也順利簽約，同事、主管對你越來越和氣，你遇到困難都非常樂意幫助你，而領導之前說好的升官加薪也離你不遠了。（編輯：潘毅）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。