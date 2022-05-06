短髮妹「邪惡視角」賣雞蛋糕！夜市地點神到了 網凍未條
現烤的雞蛋糕因外酥內軟的口感，不少人去逛夜市時都會隨手買上一份，而近日，就有網友去逛夜市時，發現一個攤位，一位短髮妹身穿低胸的小可愛露出姣好身材，並且用心的替客人服務，超邪惡的視角讓路過的民眾全部多看兩眼，也讓網友直呼「哈哈哈雞蛋糕跟老闆娘都是真材實料」、「這個我一定去給她捧場」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「年輕人創業真的不簡單！應該給與加油跟捧場！」只見貼出的影片中，一名戴著黃色口罩的正妹正在忙碌，替客人將雞蛋糕切開裝袋，十分認真，而仔細一看，該名短髮妹穿著清涼，黃色細肩的小可愛讓「胸前曲線」一覽無遺，性感惹火的畫面讓不少路過民眾也都紛紛駐足，成功吸引客人。
貼文一出，網友紛紛回應「難怪夜市我逛了2小時」、「出門在外，總是需要點故事來協助創業」、「這個雞蛋糕肯定是真材實料！老闆娘用身材打廣告了」、「哈哈哈哈超正！揪朋友逛夜市囉！」、「這女生可以出道了！就叫做雞蛋糕妹」、「真的大飽眼福耶！身材超好的」、「我是女生，非常喜歡這種有自信的女生！下次去給她捧場！」
而就在網友一片敲網出沒地點時，就有內行人表示「這間在台中鹿峰夜市喔」、「假日的台中鹿峰夜市，上次去有看到」、「雞蛋糕還不錯，在鹿峰夜市」、「台中全新的夜市，鹿峰夜市，不過好像只有假日喔」；而《NOWnews》記者也循線找到該間雞蛋糕店，平常假日（禮拜五、禮拜六）在台中鹿峰夜市晚上五點半開始賣，賣至結束為止，如果是教職員或者學生出示證件還能打9折哦！（編輯：張嘉哲）