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麥當勞「套餐秘密」曝！男結帳喊虧大了　眾愣：真的厲害

▲麥當勞憑藉著獨特風味的薯條，以及時不時就推出復刻產品以及新品，成為台灣速食界中的領頭羊。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲麥當勞憑藉著獨特風味的薯條，以及時不時就推出復刻產品以及新品，成為台灣速食界中的領頭羊。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 08:33:43

麥當勞憑藉著獨特風味的薯條，以及時不時就推出復刻產品以及新品，成為台灣速食界中的領頭羊，而就有網友分享自己去麥當勞點餐時，一改先前點選套餐的模式，改用單點，沒想到結帳時卻讓他非常傻眼，直呼這樣非常虧，貼文引發廣大迴響。

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原PO在「Dcard」貼文指出「想說好久沒有吃麥當勞了來吃一次，我用單點的，點了一個2號雙層牛肉吉事堡+中份薯條，結果結帳要破百元.......害我家人給的午餐錢100元都沒有了QQ，因為套餐可樂雪碧那些飲料我都不喜歡，上次點一杯奶茶也覺得味道不太好喝，玉米湯我只有冬天才會喝，加上甜心卡上面也沒有漢堡，所以才單點，沒想到反而比較虧QQ」。

▲美國一名男屋主日前裝修自家浴室，意外發現一包陳年的麥當勞薯條！（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲網友分享自己到麥當勞單點漢堡跟薯條，發現根本一點都不划算。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「不然麥當勞幹嘛要有套餐組合」、「這就是套餐厲害的地方啊，單點一定虧的」、「請問是第一次買麥當勞嗎？」、「財富自由的點法就是都單點」、「我之前待的店，都要提醒客人這樣點的話套餐會比較划算欸」、「你遇到比較懶惰的店員吧，通常會提醒」、「其實你想吃薯條就應該點套餐了啦，飲料非常多選擇的」、「還不如點兩個1+1比較飽」。

而也有不少網友分享秘訣「如果有甜心卡，就是單點漢堡+甜心卡大薯送大飲啊，你不想喝也可以給別人喝，這樣比較便宜又賺到一杯飲料」、「請善用1+1還有甜心卡啊！」、「你可以單點漢堡，大薯送小薯或冰淇淋，或者其他的」、「肚子不餓或是省錢想吃，我會點1+1」、「因為單點扣掉飲料價差才10元，一定是點套餐划算，如果要單點，一定要尬上1+1還有甜心卡，才不會虧太多」。

而實際查看目前麥當勞的餐點售價，如果按照原PO單點2號雙層牛肉吉事堡+中份薯條，結帳需付110元；而如果是2號雙層牛肉吉事堡套餐，搭配中署+中飲，結帳則需付120元，等同於飲料只要10元的價格就能買到，相當划算；如果是真的想吃漢堡以及薯條的民眾，也可以善加利用1+1系列或者甜心卡買A區送B區，每次吃就能多少省一點，積少成多也能省下不少錢。（編輯：張嘉哲）

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