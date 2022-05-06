麥當勞「套餐秘密」曝！男結帳喊虧大了　眾愣：真的厲害

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貼文一出，網友紛紛回應「不然麥當勞幹嘛要有套餐組合」、「這就是套餐厲害的地方啊，單點一定虧的」、「請問是第一次買麥當勞嗎？」、「財富自由的點法就是都單點」、「我之前待的店，都要提醒客人這樣點的話套餐會比較划算欸」、「你遇到比較懶惰的店員吧，通常會提醒」、「其實你想吃薯條就應該點套餐了啦，飲料非常多選擇的」、「還不如點兩個1+1比較飽」。
而也有不少網友分享秘訣「如果有甜心卡，就是單點漢堡+甜心卡大薯送大飲啊，你不想喝也可以給別人喝，這樣比較便宜又賺到一杯飲料」、「請善用1+1還有甜心卡啊！」、「你可以單點漢堡，大薯送小薯或冰淇淋，或者其他的」、「肚子不餓或是省錢想吃，我會點1+1」、「因為單點扣掉飲料價差才10元，一定是點套餐划算，如果要單點，一定要尬上1+1還有甜心卡，才不會虧太多」。
而實際查看目前麥當勞的餐點售價，如果按照原PO單點2號雙層牛肉吉事堡+中份薯條，結帳需付110元；而如果是2號雙層牛肉吉事堡套餐，搭配中署+中飲，結帳則需付120元，等同於飲料只要10元的價格就能買到，相當划算；如果是真的想吃漢堡以及薯條的民眾，也可以善加利用1+1系列或者甜心卡買A區送B區，每次吃就能多少省一點，積少成多也能省下不少錢。（編輯：張嘉哲）