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24歲男「財富自由」曝資產！每月賺60萬喊：只剩錢好空虛

▲原PO今年24歲就財富自由，並表示自己每月賺60萬，但生活只剩錢，讓他感到很空虛。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO今年24歲就財富自由，並表示自己每月賺60萬，但生活只剩錢，讓他感到很空虛。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 10:07:55

24歲通常都是出社會沒多久的年紀，多數人都為了工作、生活在打拼；不過，就有一名男網友發文抒發心情，表示自己今年24歲就「財富自由」了，並曝光自己的資產，每個月可以賺60萬，但是這樣的生活卻讓他感到「很空虛」，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「24歲財富自由了 好空虛」為題發文，表示他出生普通家庭，沒有富爸富媽，全靠自己打拼，「大學畢業沒工作，進入幣圈七個月，開始炒幣炒NFT，目前資產有1000多萬台幣，一個月被動利息有5500美金，大概16萬台幣」。

原PO接著說，家裡有留房子給他，所以他不用買房；車子也不用買，因為他出門都搭小黃或是UBER，「一個月認真炒幣至少有50-60萬，還有16萬的被動利息，就算休息整月不工作都有16萬」，但這樣的生活卻讓他感到「很空虛」，「我只有錢、女友，其他什麼都沒有」。

他表示自己朋友很少，同齡的人都在努力工作累積人脈，「而我在原地踏步，只有錢，沒人脈，感覺以後會很慘，每天行程都是炒幣追劇，假日跟女友出去玩，日復一日，感覺生活很沒目標」，讓他不知該如何是好，「不知道這心情如何調適？人生沒了目標，看了同學的ig，生活都多彩多姿，我的就很枯燥乏味」。

▲原PO今年24歲就財富自由，並表示自己每月賺60萬，但生活只剩錢，讓他感到很空虛。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO今年24歲就財富自由，並表示自己每月賺60萬，但生活只剩錢，讓他感到很空虛。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「既然空虛那就全部捐出去，再賺一遍不就可以了」、「笑死還以為賺多少」、「有錢人的生活，往往都是樸實無華，且枯燥」、「有夢最美，腳踏實地比較重要，虛度的人生，終究是浪費而已」。

其中，也有人給出建議，「可以考慮去做志工」、「要不要考慮買個大一點好一點的房子，人生會比較有點事情做，不要多，隨便買個5000左右的房子，如果不是雙北，你的錢連首付都不夠，如果是雙北，每個月被動來繳房貸差不多；不然就生個小孩，如果你想要富養的話，你的收入應該免強可以過得去」。

但也有不少網友認為是「幻想文」，「醒醒別幻想了」、「這文出現很多次了」、「之前不是發過一次了」、「唬爛王，笑死」、「晚安，夢裡什麼都有，還可以炒房」。（編輯：郭佩蓉）

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