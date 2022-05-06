24歲男「財富自由」曝資產！每月賺60萬喊：只剩錢好空虛

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原PO接著說，家裡有留房子給他，所以他不用買房；車子也不用買，因為他出門都搭小黃或是UBER，「一個月認真炒幣至少有50-60萬，還有16萬的被動利息，就算休息整月不工作都有16萬」，但這樣的生活卻讓他感到「很空虛」，「我只有錢、女友，其他什麼都沒有」。
他表示自己朋友很少，同齡的人都在努力工作累積人脈，「而我在原地踏步，只有錢，沒人脈，感覺以後會很慘，每天行程都是炒幣追劇，假日跟女友出去玩，日復一日，感覺生活很沒目標」，讓他不知該如何是好，「不知道這心情如何調適？人生沒了目標，看了同學的ig，生活都多彩多姿，我的就很枯燥乏味」。
貼文一出，掀起熱議，「既然空虛那就全部捐出去，再賺一遍不就可以了」、「笑死還以為賺多少」、「有錢人的生活，往往都是樸實無華，且枯燥」、「有夢最美，腳踏實地比較重要，虛度的人生，終究是浪費而已」。
其中，也有人給出建議，「可以考慮去做志工」、「要不要考慮買個大一點好一點的房子，人生會比較有點事情做，不要多，隨便買個5000左右的房子，如果不是雙北，你的錢連首付都不夠，如果是雙北，每個月被動來繳房貸差不多；不然就生個小孩，如果你想要富養的話，你的收入應該免強可以過得去」。
但也有不少網友認為是「幻想文」，「醒醒別幻想了」、「這文出現很多次了」、「之前不是發過一次了」、「唬爛王，笑死」、「晚安，夢裡什麼都有，還可以炒房」。（編輯：郭佩蓉）