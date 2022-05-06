7-11「乞丐超人區」超夯！月底救一堆人　店員認了賣超好

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貼文一出，網友紛紛回應「領了薪水、還沒八點前就吃晚餐叫任性；還沒領薪水、等到八點買i珍食叫認命」、「這真的月底救到我呀！」、「很便宜欸！我不管有沒有領薪水都這樣做」、「月底都吃這個度過，真的超便宜，一個麵包只要16元哈哈」、「鄉下地方的7-11蠻多的XD」、「我家旁邊的711超多綠色，直接買爆」、「我都會買晚餐時，順便買隔天早餐，超便宜啊！」
而由於不僅是7-11有所謂的i珍食即期品銷售政策，舉凡像是全家、萊爾富、OK也都有類似政策，只不過每間超商貼貼紙的時段有些許不同，價格都是原價6折到7折不等，由於售價實在相當便宜，也讓網友笑稱超商的這種綠色標籤的區域為「乞丐超人區」，在月底時拯救了不少小資族。
至於有網友留言透露「我家這邊永遠都沒有」、「根本就沒有看過」、「怎麼有這種打折的？我家這邊都沒有」，《NOWnews》記者也發現信義區某些7-11也幾乎都沒有「i珍食」活動，詢問店員原因，店員表示「如果是在相較熱鬧的地點，像是公司行號附近的7-11、住家密集區、工業區附近7-11通常都比較少即期品，因為都會賣光，而如果有的話，也會有些人準時來搜刮」店員笑稱「應該也是吃出心得，有些客人真的就會固定時間來購買，買氣超夯的！」（編輯：張嘉哲）