COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

7-11「乞丐超人區」超夯！月底救一堆人　店員認了賣超好

▲7-11除了販售各式各樣的食物之外，包括日常生活用品、咖啡等等也非常受歡迎。（圖／NOWnews資料照片）
▲7-11除了販售各式各樣的食物之外，包括日常生活用品、咖啡等等也非常受歡迎。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 12:42:44

台灣便利商店密度超高，由於24小時營業的特性，加上店內包括日常生活用品以及食物應有盡有，成為民眾現今不可獲缺的店家之一。近日，就有網友討論「真的每次到月底還沒領薪水的時候，7-11的綠色貼紙是你的好夥伴」貼文引發廣大迴響，更釣出不少人笑稱這就是「乞丐超人區」，到了月底可是搶救一堆人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「到了月底還沒領薪水的話，7-11有貼綠色貼紙的食物就是你的好朋友！」只見貼出的照片，原PO購買的咖哩飯還有御飯糰上面都貼有綠色貼紙，上頭寫著65折的標示，原來，這是7-11為了不浪費食物，已經推出許久的「i珍食」政策，每到固定時段時，店員就會將即將過期的產品貼上綠色貼紙出售，成功吸引不少人購買。

▲
▲網友到超商搜刮65折的即期商品，透露這根本是月底救星。（圖/爆廢公社公開版）
貼文一出，網友紛紛回應「領了薪水、還沒八點前就吃晚餐叫任性；還沒領薪水、等到八點買i珍食叫認命」、「這真的月底救到我呀！」、「很便宜欸！我不管有沒有領薪水都這樣做」、「月底都吃這個度過，真的超便宜，一個麵包只要16元哈哈」、「鄉下地方的7-11蠻多的XD」、「我家旁邊的711超多綠色，直接買爆」、「我都會買晚餐時，順便買隔天早餐，超便宜啊！

而由於不僅是7-11有所謂的i珍食即期品銷售政策，舉凡像是全家、萊爾富、OK也都有類似政策，只不過每間超商貼貼紙的時段有些許不同，價格都是原價6折到7折不等，由於售價實在相當便宜，也讓網友笑稱超商的這種綠色標籤的區域為「乞丐超人區」，在月底時拯救了不少小資族。

至於有網友留言透露「我家這邊永遠都沒有」、「根本就沒有看過」、「怎麼有這種打折的？我家這邊都沒有」，《NOWnews》記者也發現信義區某些7-11也幾乎都沒有「i珍食」活動，詢問店員原因，店員表示「如果是在相較熱鬧的地點，像是公司行號附近的7-11、住家密集區、工業區附近7-11通常都比較少即期品，因為都會賣光，而如果有的話，也會有些人準時來搜刮」店員笑稱「應該也是吃出心得，有些客人真的就會固定時間來購買，買氣超夯的！」（編輯：張嘉哲）

7-11「內行買法」爽到！結帳省一堆錢　眾狂讚：吃好幾年

7-11店員結帳喊「再等5分鐘」！女一問原因賺翻：神功能

7-11「咖啡賣5折」爽爆！眾愣：根本不敢買　真相被抖出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀