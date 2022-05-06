稀飯最頂配菜是誰？老一輩掏出「這罐」嗨了：可以嗑三碗
清粥小菜是台灣常見的早餐、宵夜之一，清淡的熱粥配上鹹香的小菜，令許多台人難以抗拒，對此就有網友好奇問大家「在你心中稀飯配菜第一名的是？」貼文曝光後，許多老饕都點名「豆腐乳」並狂讚：「給我一塊豆腐乳就好，我可以吃三碗！」
該名網友昨（5）日在臉書「爆廢公社二館」中貼文，只見他先是放上一碗熱呼呼的白粥照，看起來相當軟綿可口，同時也問大家：「在你心中稀飯配菜第一名的是？」
貼文一出，網友紛紛留言，「熱粥打顆蛋＋鹽巴」、「大茂黑瓜，拉肚子的好朋友」、「30年始終如一，海苔醬」、「荷包蛋加醬油」、「肉鬆無敵」、「一定要配醬瓜的啊」、「甜甜的豆棗跟鹹鹹的肉鬆」、「肉鬆沒有之一」、「醬油或白砂糖」、「辣筍無敵」、「海苔醬…一碗粥要挖半罐」。
不過，最多人點名「豆腐乳」，並留言狂讚，「極臭豆腐乳」、「給我一塊豆腐乳就好，我可以吃三碗」、「辣味豆腐乳」、「肉鬆、豆腐乳」、「豆腐乳，再來就是肉鬆、醬瓜、麵筋、豆棗、鹹蛋」、「絕對是豆腐乳」、「只吃豆腐乳就可以」、「辣味豆腐乳＋脆瓜」、「豆棗加豆腐乳」、「辣豆腐乳＋甜麵筋」、「豆腐乳跟豆棗還有肉鬆」。（編輯：賴禹妡）