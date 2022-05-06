外送員最恨聽「1句」！他狂爬4樓反被嗆 同行全怒了
台灣外送服務興盛，顧客與外送員之間的默契正在慢慢培養，可每個人的服務風格皆有不同。近日某位外送員就遇到令他相當憤怒的案例，他因應客人要求，氣喘吁吁爬到四樓以後，竟反而被顧客狠酸1句，文章發上網路後引得許多同業關注，有人直言這是「一句話惹怒外送員的最佳典範」。
該外送員於臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，說明自己抵達送餐地點後，立即播通電話通知客人，而對方回應：「送上四樓」，於是他便因應要求、二話不說爬至四樓，到達後等了兩分鐘皆沒有人開門，因該公寓並未設置門牌，爬上來時氣喘吁吁，外送員擔心自己數錯樓層，於是再往上走了幾步，這時顧客打來電話：「欸，你走過頭了，是四樓啊」，他回應「沒看到有人開門」，不料對方竟回覆「別的外送員都會放在門口地上啊，就你不會！」
有遇過類似情況的同行回應「很多樓層牆壁上都沒寫幾樓，偶爾真的會忘了爬到幾樓，最喜歡有寫樓層或會註明什麼顏色門。會備註清楚的往往是好客人」、「老舊公寓不標樓層，好歹也放個箱子，再不然也告知鐵門顏色、有沒有貼春聯、鞋櫃顏色、還是地墊特徵什麼的。當一天送超過10單以上，根本不記得走到幾樓了好嗎？」。
多數人則忿忿不平「奧客一枚」、「一句話惹怒外送員的最佳典範」、「真的很扯！他怎麼知道你再往上走了？再來電說你走過頭了」、「放地上我不會，送回店家我可以」、「送公寓都要會通靈」、「別的客人都會開門啊，就你不會」。 （編輯：李惠婷）