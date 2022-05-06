台南+922　黃偉哲提醒防疫也要留意心理健康

台南市今（6）日新增922名COVID-19本土確診病例，其中255例為無症狀感染，台南市長黃偉哲說明，包含473例男性、449例女性個案，年齡從未滿10歲到80多歲都有，民眾如被通知確診，請先留在家中，等待公衛人員通知，並聯繫密切接觸者，請對方自我隔離並健康監測，除了隨時注意身體症狀，也要留意保持心理健康。
黃偉哲表示，確診民眾可先電話聯繫密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，如有上呼吸道症狀，可先使用家用快篩；居家照護期間嚴禁訪客，請用視訊方式代替見面，確診民眾在居家照護期間，除了隨時注意身體症狀，也要留意保持心理健康。
中華民國臨床心理師公會全國聯合會理事長郭乃文建議，如果發現自己無法像以前那樣容易做到有組織、能判斷以及換位思考時，可以練習從不同角度思考，或為生活加入幽默及創意；當出現行動和舉止失去計畫力，表現出不同於以往的衝動狀況時，可以練習在原本的生活樂趣外尋找生活小確幸，或找個目標並列出步驟，豐富原本的生活。
如覺察負面情緒停留時間長且強烈，情緒起伏較大，甚至自己難以控制時，可以試著讓自己放鬆、找親近的人說說話，並相信身邊的人事物；如出現悲觀看待自己的可能性、機會或低估資源與支持時，可嘗試尋求資源的協助，並適當休息，成為更好的自己。