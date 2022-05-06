阿嬤「一天搭電梯60次」！結果竟收天價管理費 原因讚爆
許多社區大樓內都會設置公用電梯，以此讓住戶上下樓更加方便。不過，近日中國大陸廣西南寧市就有一名阿嬤，一天內搭乘電梯超過60次，管理員知曉後就對其開出天價管理費。而原因曝光後，也讓大批網友們認同直呼「太浪費了！」
根據陸媒《高度新聞》、《廣西新聞》等報導，中國大陸廣西南寧市某社區有位70多歲的巫姓老婦人，時常出外撿拾回收物，再將回收物拿回家中堆放，但因她上了年紀而行動不便，加上每次帶回來的回收物皆相當大量，故藉由頻繁搭乘社區電梯進行搬運，一天至少超過60次。
該情形被其他住宿察覺不對勁，而社區負責人得知消息後，經討論向婦人開出一張要價人民幣2萬7836元（約新台幣12萬3591元）的管理費。
負責人之所以開出如此天價的費用，主要是因老婦人長期使用電梯搬運回收物，占用其他用戶的公共資源，而負責人經過計算後，發現老婦人從2014年開始，平均每天使用電梯60餘次，以一年人民幣2592元（約新台幣1萬1500元）計算，加上本有的管理費，共向老婦人共收取人民幣2萬7836元的管理費用。
相關新聞曝光，隨即引起大陸網友們熱議，「浪費公共資源」、「電梯很費電的」、「這是病」、「我北京的房東一個月收房租二萬塊，還要天天撿垃圾」；但也有人緩頰，認為「我們那邊一樣有老人撿垃圾，我們什麼話都沒說。可能是家庭不好吧！不然誰不想到退休的年紀旅旅遊什麼的」。（編輯：陳雅雲）