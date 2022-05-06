輕症案量龐大　桃關懷防疫包集中照顧「10＋7」確診者

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鄭文燦說，目前因為輕症個案量非常龐大，防疫關懷包發給輕症居家照顧者的作法，雙北及基隆在此之前都已經實施，希望讓第一線公衛及民政人員及區公所同仁，能夠專心照顧不斷增加的輕症確診者，居家照顧所需的物資跟快篩，以家庭為單位發給一包，避免居家隔離通知書流程跑完，時間也過了。
鄭文燦表示，目前民眾在採檢確診之後，需自行上網填寫自主疫調申報系統，如果涉及職場或是學校，則由防疫長填報資料提供給衛生局，衛生局必須要匯入疾管署的接觸者健康管理系統，系統開出居隔單後，市府才會拿到居隔單，接著才發放防疫物資，按照目前「3＋4」新制實際情況，開出居隔單都已經是確診3天後了，因此無需設立電子圍籬，也不需要防疫關懷包。
鄭文燦指出，防疫關懷包要集中力量照顧「10＋7」的確診者，特別是輕症在家照顧的部分，目前大家都採取輕症在家，同住家人的居隔通知書還沒開出之前，市府採取彈性作法，每位確診者發給一份防疫關懷包，內含5劑快篩試劑，提供確診個案與同住家人使用，至於將來居家隔離轉型為自主健康管理，待中央拍板定案後，將按新的規範執行。
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