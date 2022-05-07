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賀瓏突脫稿遭警告！博恩台下怒嗆三字經　還原當時內幕

▲薩泰爾娛樂因應《炎上BURN》艾莉莎莎影片上架，釋出不少當時嘉賓講脫口秀的橋段精華，其中賀瓏脫稿演出與博恩互嗆橋段，掀起熱議。（圖/薩泰爾娛樂YT）
▲薩泰爾娛樂因應《炎上BURN》艾莉莎莎影片上架，釋出不少當時嘉賓講脫口秀的橋段精華，其中賀瓏脫稿演出與博恩互嗆橋段，掀起熱議。（圖/薩泰爾娛樂YT）

編輯中心/綜合報導

2022-05-07 10:03:06

近日薩泰爾娛樂因應《炎上BURN》艾莉莎莎影片上架，釋出不少當時嘉賓講脫口秀的橋段精華，其中輪到賀瓏時，他一度對著台下的博恩幽默開嗆，結果卻遭到博恩怒罵三字經表示「不要脫稿！」超爆笑的互動讓台下觀眾全部笑翻，而該片段也因為剪到精華中，掀起網友熱烈討論，事後，博恩也在臉書公開當時坐在台下的內心想法。

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影片中，賀瓏先是調侃了在場所有嘉賓，包括表示阿滴是「高訂閱，低觀看」，也說主角艾莉莎莎是「高學歷、低情商的笨蛋」還有「公主病，愛亂講話的瘋女人」，隨即脫口說出「妳是不是跟我交往過啊？」大方拿自己過往情史開玩笑，讓現場觀眾掌聲不斷。

此外，賀瓏也提到，當天台上有他、喬瑟夫、酸酸跟Jim，笑著說「今天薩泰爾系統，只差最難笑的沒上台」，這時鏡頭立刻切換到博恩臉上，博恩拿起麥克風之後，試圖轉移攻擊焦點，便開口說「不要再欺負馬克了」，賀瓏立刻補槍「閉嘴啦！你難笑又愛哭」讓博恩忍不住爆粗口回嗆「不要脫稿！幹XX」讓全場觀眾掌聲加大笑，接著賀瓏又補刀「開除我啊！你還剩誰啊」再度引來觀眾爆笑。

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▲賀瓏在《炎上》艾莉莎莎專場脫稿演出嗆爆博恩，博恩台下拿起麥克風飆三字經喊「不要拖稿」。（圖/薩泰爾娛樂YT）
影片釋出後，短短幾天就吸引逼近五十萬人觀看，不少網友紛紛回應「當天在場這段真的超級狂！XD」、「賀瓏脫稿自嘲超級好笑」、「真的超好笑，博恩真的忍不住就嗆下去」、「當天在場+1博恩罵出三字經的時候，全部人真的笑死」、「真的太好笑，因為這個片段想買完整版來看」、「賀瓏本場MVP！當時現場最強的，不管是本來稿子裡就有的內容還是脫稿的內容XD」。

而博恩近日也在臉書上發出片段，表示自己在《三重標準》的台南專場中，被問到《炎上》賀瓏脫稿演出的事件，他透露當時想「你是想跟我玩下去嗎？結果互嗆三輪之後，我就想說XXX！不要再拖稿了啦！往下走了啦，結果他嗆我『你開除我啊！你還剩誰』，本來我是還想要再以三國演義的歷史故事回擊，但心裡想說『大家聽得懂嗎？上次揮淚斬馬謖就有很多人聽不懂了』、『賀瓏還有比這個更好笑的回擊嗎？』想說他是這場的嘉賓，我不是這場的重點，就讓他帥，但我只想說大哥沒有輸！」讓不少網友直呼「內心戲還真多XD」。（編輯：張嘉哲）


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