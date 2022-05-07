最強「辣妹廣告」曝！她爆紅贏殺很大 辣照一塊布遮兩點
不論是何種產品，在製播廣告的時候，都會希望有吸引人的腳本來抓住觀眾的眼球，有的主打親情攻勢，有的則是運用創意運鏡，甚至是找來正妹助陣拍攝，都有不同的成效。近日，就有網友翻出一些台灣廠商製作的「辣妹廣告」，透露真的是很懂流量的各種廠商，沒想到其中一支近期的廣告因此爆紅，女主角也馬上被認出，IG搜出後發現是火辣的女健身教練，引起熱烈迴響。
原PO在「Dcard」貼文列出三大台灣辣妹廣告，包括線上遊戲「殺online」瑤瑤的殺很大、每朝健康綠茶「分手辣妹女殺手篇」以及悅氏礦泉水「辣妹重訓篇」，原PO表示「瑤瑤的殺很大出來時，當時還正值血氣方剛，看著瑤瑤在搖搖馬上搖來搖去，真的殺很大；每朝健康則是溫馨提醒廣大男性對要另一半知足惜福；而悅氏礦泉水則是默默看完整支廣告，但焦點大家應該都懂，只能說這幾家都很懂流量密碼」。
貼文一出，網友紛紛回應「悅氏礦泉水那個太可以了吧.....」、「悅氏礦泉水女主角是誰? 身材很讚欸」、「好懷念瑤瑤的殺很大XD但悅氏礦泉水女主角也太漂亮」、「殺很大是我小時候的回憶哈哈」、「這三個真的是我會看完的廣告，但看完之後不知道要表達什麼XD」、「悅氏越來越會拍，不錯不錯」、「以前真的看不懂殺很大要殺什麼XD」、「悅氏完勝其他支欸，女主角太正了吧，身材凹凸有致的！」、「悅氏的廣告完勝其他支，完全懂啊」。
由於網友大力讚賞「悅氏礦泉水廣告」，原來，畫面中拍攝一名正在利用啞鈴健身的正妹，火辣養眼的神曲線，搭配導演近距離的拍攝手法，徹底抓住觀眾的口味，在YouTube影片短短上架不到一個月，狂吸超過35人觀看朝聖，以廣告的製播來看，實屬非常成功。
也有神人一眼就馬上認出悅氏礦泉水廣告女主角的身分，正是網路上非常知名的健身教練「孟橙老師」，IG隨後也被神到，有超過32萬人追蹤，人氣非常高，日常除了紀錄自己的生活之外，也大方展示自己的好身材，不少照片都穿著性感火辣的比基尼、運動裝，甚至有無肩帶的版本，僅靠一塊布遮住上胸重點部位，高顏值帶好身材，也被網友譽為「新一代健身女神」，這次幫助悅氏礦泉水拍攝廣告意外再掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）