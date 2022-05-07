COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

最強「辣妹廣告」曝！她爆紅贏殺很大　辣照一塊布遮兩點

▲近日悅氏礦泉水的廣告女主角爆紅，在社群掀起熱烈討論。（圖/悅氏礦泉水YT）
▲近日悅氏礦泉水的廣告女主角爆紅，在社群掀起熱烈討論。（圖/悅氏礦泉水YT）

編輯中心/綜合報導

2022-05-07 13:20:44

不論是何種產品，在製播廣告的時候，都會希望有吸引人的腳本來抓住觀眾的眼球，有的主打親情攻勢，有的則是運用創意運鏡，甚至是找來正妹助陣拍攝，都有不同的成效。近日，就有網友翻出一些台灣廠商製作的「辣妹廣告」，透露真的是很懂流量的各種廠商，沒想到其中一支近期的廣告因此爆紅，女主角也馬上被認出，IG搜出後發現是火辣的女健身教練，引起熱烈迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文列出三大台灣辣妹廣告，包括線上遊戲「殺online」瑤瑤的殺很大、每朝健康綠茶「分手辣妹女殺手篇」以及悅氏礦泉水「辣妹重訓篇」，原PO表示「瑤瑤的殺很大出來時，當時還正值血氣方剛，看著瑤瑤在搖搖馬上搖來搖去，真的殺很大；每朝健康則是溫馨提醒廣大男性對要另一半知足惜福；而悅氏礦泉水則是默默看完整支廣告，但焦點大家應該都懂，只能說這幾家都很懂流量密碼」。

▲瑤瑤當年線上遊戲廣告「殺很大」一舉爆紅，被網友翻出來回味。（圖/lincyweb YT）
▲瑤瑤當年線上遊戲廣告「殺很大」一舉爆紅，被網友翻出來回味。（圖/lincyweb YT）
貼文一出，網友紛紛回應「悅氏礦泉水那個太可以了吧.....」、「悅氏礦泉水女主角是誰? 身材很讚欸」、「好懷念瑤瑤的殺很大XD但悅氏礦泉水女主角也太漂亮」、「殺很大是我小時候的回憶哈哈」、「這三個真的是我會看完的廣告，但看完之後不知道要表達什麼XD」、「悅氏越來越會拍，不錯不錯」、「以前真的看不懂殺很大要殺什麼XD」、「悅氏完勝其他支欸，女主角太正了吧，身材凹凸有致的！」、「悅氏的廣告完勝其他支，完全懂啊」。

▲
▲悅氏礦泉水上月推出的廣告備受好評，女主角顏值以及身材掀起討論。（圖/悅氏礦泉水YT）
由於網友大力讚賞「悅氏礦泉水廣告」，原來，畫面中拍攝一名正在利用啞鈴健身的正妹，火辣養眼的神曲線，搭配導演近距離的拍攝手法，徹底抓住觀眾的口味，在YouTube影片短短上架不到一個月，狂吸超過35人觀看朝聖，以廣告的製播來看，實屬非常成功。

▲
▲悅氏礦泉水廣告女主角被神出，是名為「孟橙」的健身教練，標緻臉蛋配上魔鬼身材，在網路上人氣相當火紅。（圖/孟橙IG）
也有神人一眼就馬上認出悅氏礦泉水廣告女主角的身分，正是網路上非常知名的健身教練「孟橙老師」，IG隨後也被神到，有超過32萬人追蹤，人氣非常高，日常除了紀錄自己的生活之外，也大方展示自己的好身材，不少照片都穿著性感火辣的比基尼、運動裝，甚至有無肩帶的版本，僅靠一塊布遮住上胸重點部位，高顏值帶好身材，也被網友譽為「新一代健身女神」，這次幫助悅氏礦泉水拍攝廣告意外再掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）


劉畊宏健身操爆紅！女堅持「跟跳半個月」　身材變化瘋傳

短髮妹「邪惡視角」賣雞蛋糕！夜市地點神到了　網凍未條

水裡跳「九天玄女」爆紅！21秒片網全跪地　本尊神到了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀