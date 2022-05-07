酥皮濃湯「正確喝法」老饕認了！眾後悔太晚學：喝錯10年
民眾到牛排館或西餐廳用餐時，常常都會附上一碗熱騰騰的酥皮濃湯，濃湯上的酥皮香氣四溢，烤得金黃酥脆相當迷人，讓人忍不住食指大動。近日，就有網友討論「酥皮濃湯的吃法」貼文引發廣大熱議，更釣出內行人分享「正確吃法」，直言這樣一碗能吃到兩種口感，嘗試過後整個回不去。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「想請問一下大家酥皮濃湯都怎麼喝？是把酥皮整個攪拌進去濃湯，還是把酥皮分開拔起來吃？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「我是不吃酥皮的耶！只喝湯」、「直接拔開來吃啊，都叫酥皮了，放進去都軟掉」、「拔起來吃！不喜歡爛爛的」、「我都拔起來吃，整個塞進去都爛爛的.......很噁心」、「弄在湯裡比較好吃吧」、「弄進湯裡+1」、「弄在湯裡吃！拔起來就不會想吃那個麵包了」、「我是一半一半欸，好像比較少人這樣吃？」
另外，也有內行人透露吃法「正確吃法就是中間的部分塞進去湯裡面，旁邊的在單吃，一次吃到兩種口感！」、「正方形吃掉，圓形戳下去湯裡，就能吃到酥脆皮還有軟皮兩種」、「酥皮濃湯的濃湯通常不多，整個塞進去會糊成一團，所以中間的酥皮推下湯內，外邊的直接吃，之前朋友教的，吃錯好幾10年哈哈」、「中間泡湯，外圈單吃正解」、「中間壓下去跟湯吃，邊緣直接吃」。（編輯：張嘉哲）