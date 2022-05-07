昆凌吐露當媽心聲！錯失和GD看秀機會　直呼：想度假了

周杰倫和昆凌甫迎接第三胎誕生，在IG罕見曬出小公主的美照，忙碌著餵奶、換尿布的媽媽人生，而年僅28歲的昆凌，短短7年間生了3個小寶貝，似乎也有媽媽們的煩惱，忍不住在IG秀出香奈兒大秀的照片，高呼「想度假了」！





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▲昆凌身為香奈兒品牌大使，往年都會出國看秀。（圖／《ELLE》雜誌提供）

周杰倫、昆凌個性嚮往自由，經常飛到各國旅行，即使因疫情待在國內，也會到各地露營、度假，去年在法國旅行驚覺第三胎，隨即返回台灣，終於順利生下小寶貝，也完成曾說過想生三個小孩的心願。





▲周杰倫第三胎女兒出生。（圖／翻攝周杰倫臉書）

▲昆凌PO出夫妻捧著小女兒腳ㄚ的照片。（圖／翻攝昆凌IG）

最近香奈兒品牌在摩納哥蒙地卡羅舉行2022年大秀，海內外明星都趕赴當地看秀，身為該品牌大使的昆凌往年都會出席，甚至跟老公一起亮相放閃，這次因為懷孕生子，無法前往共襄盛舉有點遺憾，她在IG分享了一段韓流天王G-Dragon（權志龍）的影片，他穿著繽紛水藍色碎花針織衫，一身粉嫩色系服裝充滿春日氣息，開心用中文問候台灣歌迷，可愛腔調融化粉絲的心，似乎也打動了昆凌的心，讓她忍不住表示「想度假了」。





▲身為香奈兒品牌大使的昆凌，po出權志龍說中文的可愛影片。（圖／翻攝昆凌IG）

▲昆凌吐露產婦心聲，希望趕快瘦回去。（圖／翻攝昆凌IG）

而剛甫生產後，身材仍需時間恢復，昆凌也曬出一段外國模特兒展示純白洋裝的影片，感嘆「我什麼時候能穿得下這件！」喊話要以此為目標。非常自律的她曾說過生產第一胎後有「越來越瘦」的體質，靠著喝紅豆水消腫、親餵母奶，加上自律的跑步、游泳，每天固定運動1小時，不到1個月就恢復纖細身材，相信這次生產完也很快就會變回辣媽。



