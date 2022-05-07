桃協調24家診所加入公費採檢　鄭文燦：幼兒長者優先！

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鄭文燦指出，全國的確診人數也比昨日成長28％，全國疫情同步升溫，中南部因時間差略落後北部，北北基桃4縣市目前為疫情熱區，負擔也較重，中央疫情指揮中心今日修正居家隔離原則縮小至同住家人，至於職場及學校改採自主防疫自主應變方案，學校宿舍同住同學比照同住家人，希望能大幅降低簡化居隔方案，原則讓桃園市會按照中央新規定簡化居隔，不再設電子圍籬，也不會發放防疫關懷包，將所有力量集中照顧確診輕証在家照顧及收治醫院的中重症患者。
因應確診人數持續攀升，民眾採檢需求大增，目前桃園市有14家醫院、7處社區採檢站提供採檢，不過因為採檢數量都很大，經常要到隔天或稍晚採檢結果才會出爐，也因此，全市24家耳鼻喉科及基層診所經協調，從今日起陸續加入PCR採檢行列，其中包括復興區公所，衛生局會陸續公告診所名單資料。
媒體詢問採檢站有快篩陽性綠色通道，未來是否增設兒童快篩診次或通道？鄭文燦說明，因耳鼻喉科對幼兒照顧比較有經驗，採檢方式也較能讓幼兒接受，目前會先將24家耳鼻喉科診所優先做為幼兒及長者採檢優先通道，其他部分會再協調。
鄭文燦表示，目前桃園市有3家醫院提供兒科急診服務，包括林口長庚、部立桃園醫院及804國軍桃園總醫院，3家醫院都設有兒科急診綠色通道，不過因為這三家醫院目前負載很重，都快滿載，因此先建立24家耳鼻喉科做為兒科採檢的綠色通道。
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