學生時期最愛啥通訊軟體？「這2款」被挖出：時代的眼淚
現代人普遍使用3C產品，因應的軟體也不段推陳出新，尤其通訊類的軟體如Line與Messenger更是民眾與親朋好友聯繫時必備的好用神物。就有一網友分享過去最愛用的兩款通訊軟體，照片一曝光立刻引起許多網友熱烈討論！
這名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出2張照片，分別是「Yahoo奇摩即時通」以及「MSN」，這兩款是過去許多人非常喜愛使用的通訊軟體，是2000年左右分別由Yahoo以及微軟推出的，在那個時代幾乎所有學生的電腦裡都會有這兩款通訊軟體，不僅是許多6、7年級生的世代回憶，也創出許多當時流行的用語以及圖文符號。
照片一曝光，立刻引來許多過來人表示：「叮咚～有人在家嗎？」、「時代的眼淚」、「喜歡隱藏模式上限」、「安安，在嗎？」、「還是MSN比較好用」、「狂按叮咚」、「少了這些很可惜 一些朋友都沒辦法聯絡了GG」、「msn沒有繼續研發智慧型手機的版本真的很可惜」、「歸冥骯賴到天亮，一天到晚登登登」、「都用過」、「嘖！跟初戀男友的記憶從我腦袋裡出現了，最常用的是即時通（喜歡換狀態掛閒置）。最喜歡的音效是MSN 真的很有訊息的感覺」、「6、7年代的把咩神器」。
另外也有許多人提到：「ICQ到哪去了⋯」、「還有ICQ：喔嘔～～」、「這兩個還不夠深，玩過ICQ才是深」、「姊姊我還有玩過ICQ勒⋯」、「還有家族」、「無名勒」、「無名，豆豆聊天室」、「懷念無名」。（編輯：陳珮瑜）