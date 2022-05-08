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日男勸阻吵架獲頒「官方好人卡」！網笑：我常拿女生送的

▲日本一名網紅日前在電車車站內勸阻一對外國人吵架，沒想到竟然收到鐵路公司頒發的「好人卡」。（圖／推特帳號wildkumada）
▲日本一名網紅日前在電車車站內勸阻一對外國人吵架，沒想到竟然收到鐵路公司頒發的「好人卡」。（圖／推特帳號wildkumada）

編輯中心/綜合報導

2022-05-08 12:00:16

在繁忙的生活裡，有時候一些看似微不足道的小事，也能在無形之中幫助他人甚至維護社會安全與和平。日本一名男子日前在車站遇見兩名外國人吵架，他好心上前勸阻，沒想到竟然收到官方發送的「好人卡」！

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這名男子其實是日本網紅兼搞笑藝人的京大生（わっきゃい），他在推特上發文表示自己拿到一張官方贈送的「好人卡」，因為日前他在電鐵車站內遇見兩名外國人正在吵架，當下他沒想太多就上前勸架，順利讓2人的爭吵和平落幕，沒有發生更嚴重的爭執，沒想到事後他竟然收到日本私人鐵路公司「小田急電鐵」頒發的「好人證書」！事實上這是小田急電鐵從2016年開始發放的好人卡，目的是表揚一些拾金不昧、幫助歸還遺失物甚至幫助年長者等的熱心民眾，雖然不具特殊功能，但卻代表了暖暖的心意。

▲不少網友分享自己拿到好人卡的經驗，一名網友還分享好人卡背後的模樣，上頭寫著感謝的話，還可勾選是在哪一車站發送的。（圖／推特帳號DSAYj62WaMXJ6TZ）
▲不少網友分享自己拿到好人卡的經驗，一名網友還分享好人卡背後的模樣，上頭寫著感謝的話，還可勾選是在哪一車站發送的。（圖／推特帳號DSAYj62WaMXJ6TZ）
照片一曝光，許多日本網友紛紛表示：「我也有」、「我在新宿站拿到的」、「上次在地鐵撿到錢包，交給工作人員時也給得到一張」、「我也曾因為撿到戒指歸還時拿到」、「現在你可以正式說我是個好人」。

不過台灣網友看到時卻歪樓笑說：「我也拿過，從女生那邊」、「還好吧，我常拿女生給的」、「莫名覺得有點傷心？」、「連生活小事都會收到好人卡，好哭」。原來在台灣說到「好人卡」，是在向他人求愛時被委婉拒絕說出類似：「你真是個好人，但是我相信你可找到比我更好的人」的說法。（編輯：陳珮瑜）

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