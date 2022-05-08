MOMO壽喜燒為何崛起？「2本體」吃過回不去：為了它不走
近年來日式壽喜燒火鍋廣受大眾喜愛，其中來自日本的連鎖壽喜燒「MO-MO-PARADISE」因採吃到飽無限量供應模式，成為許多人聚餐的好去處。對此，就有女網友好奇詢問「有人也喜歡吃Momo壽喜燒嗎？」而引來內行曝光2本體，大讚「想到就流口水！」
原PO於Dcard上發文，好奇詢問「有人也喜歡吃Momo壽喜燒嗎？」她緊接著大讚分享，店內其實有供應生蛋無限量享用，「超爽的欸！而且都可以吃原型食物，肉也不錯吃」。
貼文一出，就引來不少網友贊同留言，「我很愛」、「我老公超愛」、「momo第一名」、「Momo第一！」、「第一次去的時候店員還會記得我們喜歡加木耳，後來都會直接來問說要不要再加點木耳，小小的動作可是讓人覺得很貼心，也不會趕人」、「Momo壽喜燒的肉沾蛋液真的超爽，想到就流口水」。
除了生蛋無限供應受到常客喜愛外，還有人認為「烏龍麵」才是MOMO壽喜燒本體，「直言我覺得他的白飯和烏龍麵很好吃」、「烏龍麵很Q」、「他們主食有讚岐烏龍麵，很好吃」。
但也有人搖頭認為，「好吃，但是更推涮乃葉，有好多甜點可以續而且又便宜」、「我覺得很鹹欸」、「比較喜歡一番地，以前潮肉也不錯吃」。（編輯：陳雅雲）