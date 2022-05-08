「領養代替購買」是情勒？鍾明軒買狗挨轟 10字回擊酸民
YouTuber鍾明軒6日在頻道發布新影片，宣布自己養了第2隻寵物是隻白柴犬，坦言自己是「購買而非領養」，並且認為「領養代替購買」現在已經變成情緒勒索的口號，影片一出隨即引起熱議，各路網友們紛紛為此論戰，更有人發文批評，而鍾明軒也在個人社群再度表明自身立場，並強調非常不喜歡「被誤會」。
領養代替購買等於情緒勒索的爭議出現後，有網友發文批評「買狗就是在助長狗的買賣交易！買賣交易多就會助長黑心繁殖場」，並怒嗆鍾明軒「你要買狗的確是你的選擇，但真的不用說領養代替購買是情緒勒索！如果牴觸喜好就是情勒，那不讓人偷搶拐騙殺人放火，是不是也算情緒勒索了？養了就好好照顧才是重點」。
對此鍾明軒則在IG限時動態發文表示，「從來就沒有說過只要領養代替購買的人『就是』情緒勒索，我的原意是請勿使用領養代替購買的『口號』來去進行情緒勒索，這兩種是完全不一樣的意思」，並無奈直言「人類不是算智慧動物嗎？」
而針對外界的抨擊和論戰，鍾明軒認為，不能因為看了新聞報導，就不看影片、不查證，就認定「事件風格」，並強調自己「從來不討厭跟他想法不同的人，只是純粹非常厭惡誤會這件事」。（編輯：張志浩）