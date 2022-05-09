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滑水道突崩塌「遊客全飛出」！16人重摔地　恐怖畫面曝光

▲印尼東爪哇省泗水市（Surabaya）肯吉蘭公園水上樂園的滑水道發生意外，突然坍塌導致遊客飛出。（圖/DAUN Channel YouTube）
▲印尼東爪哇省泗水市（Surabaya）肯吉蘭公園水上樂園的滑水道發生意外，突然坍塌導致遊客飛出。（圖/DAUN Channel YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-05-09 07:27:19

印尼東爪哇省泗水市（Surabaya）在開齋節期間，一直都是當地人的旅遊勝地，沒想到，近日卻在肯吉蘭公園水上樂園（Kenjeran park）發生一起恐怖意外，滑水道疑似因為年久未保養，加上超載而導致突然崩塌的意外，讓16名遊客受到輕重傷，目前相關單位已經介入調查，遊樂園也暫時關閉。

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綜合外媒報導，印尼泗水肯吉蘭公園水上樂園在7日下午1時到1時30分時，滑水道頂部開始出現洩漏的聲音，甚至有大量流水從滑水道中流出，接著過不多久，滑水道瞬間崩塌，只見影片中，多名遊客也從滑水道的高處墜落，嚇得現場民眾尖叫聲四起，不少人也趕緊上前查看狀況、通報警消。

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▲肯吉蘭公園水上樂園（Kenjeran park）發生一起恐怖意外，滑水道疑似因為年久未保養，加上超載而導致突然崩塌的意外。（圖/DAUN Channel YouTube）
據了解，該次意外有10多人從8至10公尺高的滑水道墜落，16名傷患中僅有4人是成年人，其餘都是孩童，一共有7人重傷、9人輕傷，傷勢從撕裂傷到腦震盪不等，還有人因此手腳骨折，警方也在現場拉起封鎖線，防止有人進入受傷。

由於該水上樂園平時大約有300人到400人造訪，但在如開齋節假期間，遊客可到達1000多人，水上遊樂園負責人表示，滑水道上一次保養是在9個月前，懷疑是太多人同時遊玩，超過了10人的上限才導致滑水道崩塌；目前水上遊樂園的經理已和當地警方合作進行調查，樂園也暫停營業，以釐清詳細事故原因。（編輯：張嘉哲）


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