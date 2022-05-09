搭捷運驚見「野生蔡英文」！相似度爆高 網笑喊：總統好
在捷運上捕獲野生總統？台灣基進黨市議員參選人陳子瑜今（9）日一早在臉書曬出一張照片，有讀者搭捷運時竟然碰到髮型、穿搭都和總統蔡英文高度相似的女乘客，也讓他忍不住在文內表示「總統好」，貼文及照片一出，立刻掀起熱議，網友紛紛直呼「甩開隨扈，自己跑出去玩被偷拍到」、「100%像」。
陳子瑜今（9）日一早在臉書粉專《陳子瑜 左楠最優質新人》發文及讀者提供的照片，開玩笑地表示「總統好！（大誤），這個造型實在有夠像...XD」。
從圖片可以看到，該名女乘客除了髮型留著「小英頭」，就連眼鏡也是細框眼鏡，上衣是條紋T配白襯衫，下身則搭配牛仔褲和球鞋，加上戴著口罩，若沒注意看還真的會以為是總統蔡英文。
貼文一出，立刻掀起熱議，「總統搭乘大眾交通運輸通勤上班辛酸畫面流出」、「有像欸」、「這應該就是野生蔡EE本人了XD」、「Cosplay正夯！」、「100%像」、「甩開隨扈，自己跑出去玩被偷拍到」、「英的多重宇宙」、「微服出巡（應該說：便服出巡（誤）」、「總統好！！！」、「到底是不是哈哈哈哈」、「被抓包，這樣下次怎麼開溜呢」、「感謝分享，蔡的多重宇宙」。（編輯：郭佩蓉）