讀啥科系根本賠錢？「它」在台灣累成狗：沒人脈直接吃土
大學科系對於個人職涯規劃有很大的關聯，更對日後人生有著很大程度的影響，許多人皆會審慎考慮做出選擇。對此，就有網友點出台灣「1科系」還沒畢業就先燒了很多錢，出社會後卻累成狗一樣，甚至點出「沒有大公司人脈就是吃土！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示自身有朋友是就讀商業設計系，大學其實過得水深火熱，除了時常要參加展覽外，還得自掏腰包開模、買材料，「大學私立的學費一學期也要五萬上下，4年下來噴了超多錢」。
他進一步說明，朋友研究所就讀國立科大設計系，但畢業後找工作僅有月薪4萬多，「加班才有到五萬，年薪不到百萬」，讓他納悶詢問「設計系這麼難念薪資卻輸這麼多？」
問題一曝光，引來不少人感嘆留言，「台灣不重視設計阿」、「唸設計沒有大公司人脈就是吃土」、「設計、行銷2個CP值很低的科系」、「這一行也是要講究人脈背景的，還要有很多運氣」、「常看到設計系累成狗」、「我認識的大多連繳稅都不用」、「自己出來做看背景人脈，餓死到豪宅都有可能」。
但也有人持不同看法，反而大讚認為「很多設計師出師自立門戶後都賺很多」、「我認識很多設計系工作幾年之後，年薪比竹科還高的，感覺很有才能」、「我看裝潢設計師都收不少啊」。（編輯：陳雅雲）