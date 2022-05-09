好市多必買「熱門熟食」不只烤雞？網推3樣：上桌就秒殺

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貼文一出，「德國豬腳」、「沙拉」和「卡士達可鬆」受到最多網友推薦，「德國豬腳很讚啊~~~(尤其是酸菜，我拿來炒肉片，秒殺)」、「我覺得德國豬腳不錯！吃不完，加點青菜，煮成火鍋也不錯」、「德國豬腳和沙拉」、「有蝦子的蔬菜沙拉」、「泰式青木瓜海鮮沙拉超好吃」、「德國豬腳、青木瓜水沙拉、其它的沙拉系列我都很愛」、「卡士達可鬆最近很熱門的樣子」、「我推豬腳」、「辣雞翅、卡士達可頌」。
也有網友推薦其他品項，「安東燉雞不錯，簡單烹煮即可。跟常常往來的隔壁親友聚餐，覺得很OK」、「熟食的辣雞翅」、「辣雞翅、烤豬腳、雞大腿和提拉米蘇， 這幾個是每次都會買的」、「我覺得麻油雞飯方便好吃，已經買過好幾盒了」、「德國豬腳，鹹豬肉，烤雞，大雞腿，辣雞翅」、「最近出現的瑪德蓮很好吃」。
不過，此貼文一發出，也意外引起熱議，不少人認為現在疫情嚴峻，還是別聚餐增加染疫風險較好，「這時期，不聚餐就是對親人最好的聚餐了」、「什麼時間還去聚餐？」、「還敢去聚餐啊，覺得勇猛」、「拜託，買回家自己吃就好，儘量不要群聚，我在醫院上班，醫護確診隔離，其他要多扛班的已經快累垮了，有的懷孕也還在排班，因為人力不足，有醫護已經累到要離職了，住院病人已經快沒人顧了，拜託，自己吃就好，非常時期非常做法，沒想當正義魔人，但醫護真的很可憐，醫護也有家人，好嗎……」。
但也有人認為是否要聚餐是個人自由，不要情緒勒索他人，「2022年還在情緒勒索，這麼怕不要出門，現在升三級了？餐廳禁內用了？在那叫什麼」、「一堆住海邊…」、「問個推薦也要被情勒XDDDD」、「一堆住海邊酸民，管很寬」，對此，原PO也回應「我是來問有什麼推薦吃的，請正義魔人不要出來^^」。（編輯：郭佩蓉）
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