陳時中稱北北基桃快篩都有剩　鄭文燦：現在是短缺狀態

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦指出，目前中央配賦的量陸續到位，學校就發了20萬劑，目前有點短缺不夠，雖然民眾可以在藥局及新增的8大通路購買快篩劑，稍微可以緩解量能不足的問題，但還是希望中央配賦給北北基桃的公費篩劑要多一點。
鄭文燦表示，桃園市7個採檢站的採檢量能都滿載，若可以用居家快篩會加快速度，目前先協調學校，師生居家快篩只要是陽性，還沒有做PCR就可以啟動防疫機制匡列防疫假的範圍，讓學校可以更早做因應，不必等到做PCR，後續中央配賦的快篩試劑會先配給學校做為安全備量，讓學校可以就近支援師生做快篩使用。
鄭文燦認為，桃園市府有跟藥廠及通路商自行採購，中央並沒有禁止，但因為屬共同採購契約，目前這些數量都被中央優先徵用，市府能採購的數量很有限。鄭強調安全備量一定要人口10%以上，以桃園市人口227萬人計算，安全備量一定要到達23萬左右，因為隨時都有需要，「目前市府沒有安全備量，完全靠中央配賦，應該不會剩餘，現在都是短缺的狀態」，希望中央配賦快一點、多一點，能夠應付包括居家隔離、居家檢疫，還有學校跟職場的防疫所需。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。