快訊／今本土+40263！新北14179最多 「6縣市」破千人
台灣本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增40,304例COVID-19確定病例，分別是40,263例本土和41例境外移入，確診個案中新增12例死亡；其中本土病例裡又以新北市最多，有14179例，其次則為台北市7057例，另外像是桃園市、台中市、高雄市、基隆市和臺南市也都破千人。
指揮中心表示，今日新增之40,263例本土病例，為19,317例男性、20,936例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,179例)、臺北市(7,057例)、桃園市(6,358例)、臺中市(2,099例)、高雄市(1,910例)、基隆市(1,480例)、臺南市(1,448例)、宜蘭縣(992例)、屏東縣(773例)、花蓮縣(767例)、新竹縣(758例)、彰化縣(497例)、雲林縣(370例)、苗栗縣(340例)、新竹市(336例)、臺東縣(276例)、南投縣(197例)、嘉義縣(180例)、嘉義市(131例)、澎湖縣(89例)、金門縣(17例)、連江縣(9例)，相關疫情調查持續進行中。
指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為10例男性、2例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、11例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月13日至5月7日，死亡日期介於5月5日至5月7日。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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