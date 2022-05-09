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快訊／今本土+40263！新北14179最多　「6縣市」破千人

▲指揮中心今（9）日公布國內新增40,304例COVID-19確定病例，分別是40,263例本土和41例境外移入，確診個案中新增12例死亡。（圖／翻攝CDC直播）
▲指揮中心今（9）日公布國內新增40,304例COVID-19確定病例，分別是40,263例本土和41例境外移入，確診個案中新增12例死亡。（圖／翻攝CDC直播）

編輯中心/綜合報導

2022-05-09 14:26:122022-05-09 14:27:33

台灣本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增40,304例COVID-19確定病例，分別是40,263例本土和41例境外移入，確診個案中新增12例死亡；其中本土病例裡又以新北市最多，有14179例，其次則為台北市7057例，另外像是桃園市、台中市、高雄市、基隆市和臺南市也都破千人。

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指揮中心表示，今日新增之40,263例本土病例，為19,317例男性、20,936例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,179例)、臺北市(7,057例)、桃園市(6,358例)、臺中市(2,099例)、高雄市(1,910例)、基隆市(1,480例)、臺南市(1,448例)、宜蘭縣(992例)、屏東縣(773例)、花蓮縣(767例)、新竹縣(758例)、彰化縣(497例)、雲林縣(370例)、苗栗縣(340例)、新竹市(336例)、臺東縣(276例)、南投縣(197例)、嘉義縣(180例)、嘉義市(131例)、澎湖縣(89例)、金門縣(17例)、連江縣(9例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為10例男性、2例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、11例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月13日至5月7日，死亡日期介於5月5日至5月7日。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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