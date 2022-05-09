桃市莊敬國小學童接獲確診通知 畢旅整團拉回家長氣爆
桃園市議員余信憲接獲民眾投訴指出，桃園市的莊敬國小原定5/2至5/3舉辦為期兩天一夜到嘉義劍湖山的畢業旅行，遊覽車快要抵達嘉義時，突然接獲家長通知，該團其中一車的學童PCR確診，當天整團必須原地拉回桃園居家隔離。這次莊敬國小畢業旅行因為一名等待PCR結果的學童旅途中接到確診消息，造成當天整團原地拉回，令其他學生家長氣憤不已。
余信憲表示，畢旅團的家長在5/2當天接獲學校通知，要求家長下午回學校接學童回家，並即日起居家隔離。同團的學生家長都非常生氣，都已經走到要等PCR結果，就不應該出門，現在除了畢旅泡湯外，同學間還有被染疫的風險。
市議員余信憲表示，莊敬國小畢業旅行手冊上有寫，身體若不適，或有確診疑慮，也不應前往。余信憲也說等待PCR採檢通知最好是待在家，若知道疑似有確診疑慮，卻到處亂跑，恐有違法疑慮。余信憲認為，現在疫情延燒之際，應減少非必要的大型活動，減少染疫的風險。
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