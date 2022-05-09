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桃長幼三合一採檢綠色通道　5月11起中路、龍岡站啟動

▲鄭文燦宣布，5月11日起桃園區中路站及中壢區龍岡站將開設「長幼三合一綠色通道」，提供3歲以下幼兒及75歲以上長者優先採檢通道。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦宣布，5月11日起桃園區中路站及中壢區龍岡站將開設「長幼三合一綠色通道」，提供3歲以下幼兒及75歲以上長者優先採檢通道。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-05-09 16:39:19

本土疫情升溫，桃園市目前共設有7處社區採檢站，其中巨蛋站為快篩陽性專用採檢站，市府為提升社區採檢站功能，桃園市長鄭文燦今（9）日宣布，自5月11日起，桃園區中路站及中壢區龍岡站將開設「長幼三合一綠色通道」，提供3歲以下幼兒及75歲以上長者優先採檢通道，除了PCR採檢，現場同時安排醫師看診及領藥，採檢民眾無需負擔診療費及藥費。

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鄭文燦表示，目前全市共有7處社區採檢站，其中巨蛋站為快篩陽專用採檢站 其他6站開放一般民眾採檢使用，開設至今總採檢量已達32萬3206人，昨日採檢5723人，近期採檢人數多在5千多人左右。


鄭文燦指出，為了讓採檢站發揮更大功能，衛生局今日特別設計新方案，獲負責醫院同意協助，將針對3歲以上幼兒及75歲以上長者推出「長者及幼兒三合一採檢站方案」，提供PCR採檢、醫生看診及現場領藥三合一一次到位。自5月11日(三)起，桃園區中路站(上午時段)、中壢區龍岡站(下午時段)加開長幼三合一綠色通道，若有特殊個案也可優先走綠色通道採檢，掛號費及部份負擔費用，市府將與健保局協調，採檢民眾無需負擔。


鄭文燦說明，目前桃園市PCR採檢系統有14家醫院、23家基層診所、復星區衛生所及7處社區採檢站提供服務，專案採檢站今年最高曾開設12站，目前維持7站運作，提醒民眾前往採檢前應先自我快篩，陽性者再前往做進一步PCR採檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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