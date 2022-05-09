高速公路驚見「大明星」開油罐車！全場笑炸：轉換跑道？
莫非王力宏改行去開油罐車？不知道大家開車在路上時，是否會注意前方客運司機或是大型車駕駛員的名字呢？一名網友在高速公路上巧遇一台中油的油罐車，仔細一看駕駛員的名字發現竟是「大咖男明星」，網友看了全都笑歪：「轉換跑道嗎？」
這名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見照片中是一台中油的大型油罐車正行駛在高速公路上，車身上頭不僅寫下車號，還有「保持距離」、「最高限速」等提醒字樣，不過仔細一看下方駕駛員的牌子上寫著「王力宏」三個字，讓人直接聯想到知名歌手王力宏去年年底被爆出婚變風波後就鮮少出現在螢光幕前，因此原PO忍不住搞笑地表示：「希望你在運輸業也能大放異采，祝福你！」
網友們看了照片後都紛紛笑說：「轉換跑道」、「力宏敢」、「力宏面臨財務危機，被迫轉行辛酸畫面流出」、「多的是你不知道的事」、「希望不要在運輸業亂搞」、「躺著也能中槍」、「風潮好不容易退了⋯」、「營業用的車子，需要掛上駕駛人名字，可以取藝名」、「力宏敢開你不敢開」。
另外也有網友回應相似的經歷：「那算什麼…N年前我還看過公車上面貼羅智祥」、「我也看過王傑的…」、「三重趙子龍輸了」。（編輯：陳珮瑜）