台灣「這水果」品質高又耐放！攤販卻很少賣 老饕喊可惜
台灣富有「水果王國」的美名，每年四季產出的水果多樣，無論內銷或向國外出口，都受到不少人的喜愛，不過有網友就拋出話題，表示有一種「品質穩定，且能久放」的水果，在一般的水果攤卻很難看見，讓他覺得非常可惜，貼文一出引發討論。
原PO在PTT發文提到，自己一直有個疑問，「為何水果攤很少在賣青蘋果？」他表示，老一輩拜拜喜歡買紅色蘋果，也許是討個喜氣之類的，但現在年輕一代慢慢取代，卻還是很難在攤商看到綠色蘋果，「是因為青蘋果特有的酸味嗎？」
原PO也強調，「認真覺得青蘋果品質蠻穩定的，去大賣場幾次都選到很脆又沒碰傷的，買回家也很耐放的，更重要的是，青蘋果的籽會發芽，真的就差一塊地了」。
貼文一出引發討論，許多網友紛紛留言表達想法，「太酸了~還是富士較能接受」、「對青蘋果印象就是酸，上次買一顆日本王林還是覺得酸」、「其實原因就是，台灣人水果愛吃甜到不可思議的地步」、「酸然酸，但是香味足，口感清脆超好吃」、「也不是大家不愛吃，真的蠻可惜的」；也有其他人認為「產季短吧」、「感覺沒有流行不起來，就產量少，真的要買還要預購」。
據了解，青蘋果主要產季在在7~8月份之間， 會根據品種而有所不同，上市時期在6~10月不等，但相較於一年四季都可見的紅蘋果，確實較難難在攤販發現；此外，營養師也透露，蘋果的營養價值極高，能幫助養顏美容、抗氧化也能助消化，建議想要養顏美容的人可以吃紅蘋果，想要維生素A幫助黏膜健康可以吃青蘋果。（編輯：張志浩）