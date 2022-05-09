信箱被放外送餐點！屋主一看「訂單細節」氣瘋：真沒水準
外送平台在近年崛起，但外送員與顧客的糾紛也越來越常上演。就有位網友打開自家信箱，卻發現有一大袋「外送餐點」，而上頭的「訂單細節」曝光，更是讓她忍不住大罵「這麼沒水準！」
有網友在臉書《爆怨公社》上發文提到「下樓打開信箱要拿信，結果就看到一袋我們家沒叫過的餐點」，她隨後靠近檢查，才發現這份餐點在4/30就出餐，是信用卡付款的餐點，至今已經擺放了9天，內部早已爬滿蛆蟲、飄出惡臭。這樣的畫面也讓原PO忍不住質疑「到底是誰這麼沒水準？把餐點放到我們信箱，外送員跟訂購人之間發生什麼事了？」
詳細經過曝光後，立刻有不少過來人感慨回應「刷卡就要碰運氣了，遇到正常的送到手上，遇到爛的丟路邊自己找」、「上次我家外面的水龍頭也掛了一包不知道誰叫的，四五百元的鐵板燒」、「我超市用信用卡買冷凍肉，全家在家中等送貨，到晚上10點也沒來，以為今天送不了，也沒打算打電話催，誰知父親去扔垃圾，才發現都放在門外地上解凍不知多久了」、「外送員的門檻變低，遇到素質差的比例就高了」、「堅持用現金付款是最明智的選擇」。
然而也有不少人抱持相反看法「會不會是顧客請外送員暫放信箱，結果放錯了，顧客也忘記這件事」、「我覺得可能買方忘了」、「我們社區很多點完餐都不取餐，放在樓下好幾天的，看過麥當勞、披薩、清心、火鍋」、「怎麼知道不是客人留錯住址阿，不該全怪外送員」。（編輯：潘毅）