女花44元中彩券頭獎2710萬！霸氣全匯給老公 超強心態曝
許多人偶爾都會彩券頭獎金額飆高時，買一張來試試手氣，希望財神爺因此來敲門，畢竟中了頭獎的致富生活，是不少人所嚮往，也因此常常都有人開玩笑表示「真的中了就直接霸氣離職」。而近日，一名大陸女子就意外中了彩券的頭獎，獎金高達608萬人民幣（約新台幣2710萬元），結果反應從驚嚇轉入淡定，甚至將獎金全部給老公，並表示「該上班就上班」，超強心態掀起討論。
根據陸媒《人民網》報導，大陸重慶市一名38歲劉姓女子，從2018年就開始接觸彩券，至今已經有4年的時間，她獨愛一種名為「雙色球」的彩券，不過由於都只是小試手氣，因此每次購買的金額都不高，平均購買金額約為人民幣20元（約新台幣89元）以內，並採取電腦選號的方式。
劉女表示「5日下午我接兒子放學回家後，就在路上的彩券行花10元人民幣（約新台幣44元）買了一張雙色球彩券，當天沒多想就早早入睡，結果隔天對獎發現自己竟然中了頭獎」得知消息的她一開始非常驚訝，立刻衝到投注站請店員掃描條碼，這才確認自己真的中了608萬大獎。
隨後回過神後反應非常淡定，劉女表示「這筆錢將全部存到老公的銀行帳戶中，因為平時都是由老公管理財務，自己也不會過問，直到有需要時才會再拿出來使用」劉女強調「回去之後，我們兩個人還是會繼續正常生活，該去上班就上班」顯然對於這筆意外之財的降臨，絲毫不受到任何心態上的影響。（編輯：張嘉哲）