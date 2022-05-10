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她吃雞排低頭一看嚇壞！「恐怖內容」曝光 眾人全抖爆

▲原PO吃雞排吃到一半看見紙袋後面的內容被嚇到，貼文及照片一出，也立刻掀起熱議。（示意圖／取自Pixabay）
▲原PO吃雞排吃到一半看見紙袋後面的內容被嚇到，貼文及照片一出，也立刻掀起熱議。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 10:40:572022-05-10 10:46:26

外皮炸得金黃酥脆、一口咬下就香氣四溢、鮮嫩多汁的雞排是許多人最愛的宵夜首選；對此，就有一名網友近日吃雞排時看了看紙袋後面，一看卻嚇壞，原來是紙袋後方印的「內容」超恐怖，貼文及照片一出，也掀起熱議。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「你可能不知道的雞排油紙袋」為題發文，表示減肥是明天的事，因此她最近就興高采烈地去買了一塊蔥香雞排，「吃到途中，翻了翻油紙袋背面」，竟然看到在講述倒楣、外遇、社死和恐怖的各種小短文。

▲原PO吃雞排吃到一半看到紙袋背面被嚇傻。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO吃雞排吃到一半看到紙袋背面被嚇傻。（圖／翻攝自《Dcard》）
看到這些也讓原PO嚇傻，「英文是國中水平，內容就不多說了，但第四段內容尤其恐怖，只是吃個雞排，是有必要懲罰滿嘴油膩的我嗎」，而從她PO出照片來看，雞排紙袋背面真的有幾段用英文寫的小短文。

貼文一出，也有一名網友留言翻譯，「1、看到老人在馬路上跌倒，跳下腳踏車去幫他，結果綠燈了，還發現自己的手機掉出來，被一堆車輾過去，然後還看到有人偷走自己的腳踏車；2、老公送我去上班後，收到老公的訊息，上面寫說『我剛送那個婊X去上班，我很快就到了，想你喔寶貝』，所以我問他怎麼回事，老公回我說『我根本不懂你在講什麼，Megan 』，老娘名字根本就不叫Megan，差多了」。

該名網友繼續翻譯，「 3、今天我在課堂上睡著，我那時候穿的是運動褲，而且升旗了，我的老師走過來，抓住我的小兄弟，他以為那是我的手機；4、今天我坐公車，後面來了個阿婆，之後她靠在我的肩膀上睡著了，我試著在下車前叫醒她，結果她不是在睡覺，我讓一個掛掉的女人睡在我身上30分鐘；5和6重複」。

其他網友全傻眼，「為什麼雞排紙袋上會印這種東西」、「好多錯字跟錯文法」、「這是什麼老闆的惡趣味嗎…」、「第三個超好笑，第四個也太可怕了吧…」、「怕」、「毛骨悚然」；不過到底為何雞排紙袋上會印有這些小短文，真相仍不得而知。（編輯：郭佩蓉）

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