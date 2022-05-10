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5月東港鮪魚VS東北角小管！「季節限定美食」曝光：超鮮

▲5月東港鮪魚季開跑啦！東北角小管也正「著時」，鳥丈爐端燒、泰迪農園咖哩、BEPPIN PASTA、勝政日式豬排、日本橋海鮮丼辻半、台灣壽司郎都推出季節限定菜單，現在吃正是時候。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲5月東港鮪魚季開跑啦！東北角小管也正「著時」，鳥丈爐端燒、泰迪農園咖哩、BEPPIN PASTA、勝政日式豬排、日本橋海鮮丼辻半、台灣壽司郎都推出季節限定菜單，現在吃正是時候。（圖／慕里諾餐飲集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-10 13:53:34

時序進入初夏，冬季漁獲漸退，夏季當令海鮮正鮮美，尤其最「著時」的東港鮪魚和東北角小管，現在吃正是時候！包括鳥丈爐端燒、泰迪農園咖哩、BEPPIN PASTA、勝政日式豬排都有季節限定菜單。日本橋海鮮丼辻半則推出三款台灣獨家日本黑鮪季新品，竟然可以一次吃到「大腹、中腹、赤身」三種肥美部位。而台灣壽司郎也期間限定主打人氣炙燒系列，實在太有口福啦。

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▲鳥丈爐端燒「荒煮鮪魚下巴」290元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲鳥丈爐端燒「荒煮鮪魚下巴」290元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
以肉質緊實細緻特色聞名的黃鰭鮪魚，鳥丈爐端燒選用油脂含量高、肉質細嫩的下巴，以日式醬汁燉煮「荒煮鮪魚下巴」，融合出新鮮旨味與白蘿蔔的清甜鹹香；重口味的饕客可選濃郁風味的「鮪魚下巴柚子蜜汁燒」；「酥炸鮪魚排」則以半熟厚實的肉質，吃得到黃鰭鮪魚獨特的清甜鮮味。

▲鳥丈爐端燒「鮪魚下巴柚子蜜汁燒」250元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲鳥丈爐端燒「鮪魚下巴柚子蜜汁燒」250元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲鳥丈爐端燒「酥炸鮪魚排」360元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲鳥丈爐端燒「酥炸鮪魚排」360元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
主打和風洋食的泰迪農園咖哩，以日式醬油醃漬的黃鰭鮪魚生魚片，搭配芒果、玉米筍、生菜等蔬果層層疊入高腳杯，拌入白味噌水果醋醬汁的「鮪魚白味噌水果醋沙拉」，讓人食指大動；加入椰奶熬煮的「鮪魚海鮮白咖哩」，南洋滋味適合夏季品嚐。

▲泰迪農園咖哩，左起：「鮪魚白味噌水果醋沙拉」190元、「鮪魚海鮮白咖哩」420元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲泰迪農園咖哩，左起：「鮪魚白味噌水果醋沙拉」190元、「鮪魚海鮮白咖哩」420元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
BEPPIN PASTA則選用台灣東北角的新鮮小管重新詮釋經典生義大利麵，特別將麵條加寬搭配具有咬勁的Q彈小管，「小管野菜奶油手工寬板麵」滑順鮮美；「酥炸小管綜合野菜」及「香酥小管奶油青醬燉飯」同樣吃得到濃濃海味的鮮甜口感。勝政日式豬排則將黃鰭鮪魚厚切酥炸至7～8分熟，吃得到軟嫩鮮美的口感。

▲BEPPIN PASTA，由上至下：「小管野菜奶油手工寬板麵」360元、「酥炸小管綜合野菜」280元、「香酥小管奶油青醬燉飯」360元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲BEPPIN PASTA，由上至下：「小管野菜奶油手工寬板麵」360元、「酥炸小管綜合野菜」280元、「香酥小管奶油青醬燉飯」360元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
日本橋海鮮丼辻半主打台灣獨家日本黑鮪季，一口氣打造3款奢華新品，除了浮誇海鮮珠寶盒及黑鮪丼，將黑鮪魚「大腹、中腹、赤身」三種肥美部位一次端上桌，還提供日本黑鮪魚大腹刺身、中腹刺身及日本厚岸生蠔等新鮮食材，滿足喜歡海鮮的老饕們。

▲一年一度的母親節即將到來，是該好好慰勞辛苦的媽媽，東京排名第一的「日本橋海鮮丼辻半」，正式宣告日本黑鮪季開跑，獻上台灣獨家海鮮珠寶盒新品，可以一次吃到黑鮪魚三種肥美部位好誘人，還祭出母親節奢華套餐幫大家寵愛媽媽。（圖／香繼光提供）
▲東京排名第一的日本橋海鮮丼辻半，左起：「極上日本黑鮪丼」套餐價1,299元；「黑鮪魚海鮮珠寶盒」套餐價999元「日本黑鮪雙彩丼」套餐價699元。（圖／香繼光提供）
另外，台灣壽司郎則是回歸「人氣炙燒系列」，將新鮮食材炙烤後逼出油脂香氣，讓食材呈現層次豐富的口感，也適合給不那麼敢吃生食的民眾嚐鮮。

除了最受鐵粉推崇的「人氣炙燒三貫」可以一次吃到三種新鮮食材；期間限定的「炙燒明太子鮭魚」及「炙烤半生鮪魚排」更是必吃首選！


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