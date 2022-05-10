長幼綠色通道明啟動　26站同步開打莫德納

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鄭文燦表示，桃園市今日新增本土個案7006，目前採取居隔新制以自主防疫應變為主，因此居隔人數大幅下降，另外有4萬8520人採取居家照顧，其中有1萬5823人已使用線上診療服務，感謝第一線醫師、藥師、護理師共同協助，讓線上診療順利運行。
目前桃園市有7處社區採檢站，截至昨日總採檢量已逾32萬人次，鄭文燦說明，巨蛋站為快篩陽性綠色通道專用站，其他6站則不限，另外還有14家醫院、23家基層診所及復興區衛生所都有提供PCR採檢服務，但為確保醫療量能及急診需求，鼓勵民眾優先到社篩站採檢，希望能將採檢民眾分流，讓醫院專注照顧有醫療需求民眾。
鄭文燦表示，明日起開設的「長者幼兒PCR三合一綠色通道」，適用對象為3歲以下及75歲以上長者，選定桃園區中路站每日上午9時至12時、中壢區龍岡站下午2時至5時，特別設置一個專用通道，讓長幼都可以優先使用專用通道完成採檢、看診及拿藥，掛號費由公費支出，民眾無需負擔。
另外，桃園市明日及13日、14日也會開辦莫德納疫苗接種專案，全市26處社區接種站從上午8時同步開打，年滿18歲以上符合接種資格民眾可隨到隨打；後2日(5/13、14)加開提供高端疫苗，鼓勵60歲以上(原民50歲)長者接種，希望能提高疫苗覆蓋率。
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