公司同事一直換！眾見主管「缺德習慣」秒懂：完全不意外
在找工作時，求職者一定會考量環境、同事、薪水、工時等因素，而近日有網友就表示，自己的公司的人員流動率很高，時不時會換新人進來，接著分享了主管平時在公司的「某個習慣」，許多網友看完貼文後紛紛炮轟「很缺德」、「難怪流動率高」。
原PO在Dcard發文指出，公司人員因為流動率很高，常常會進行面試，而最近前人資離職，變成自己原本的主管兼做人資，「不過最近發現，他會把別人的履歷、自介等資料當作廢紙使用」，原PO表示，「坐附近的同事都看不下去，有時候會念他，但他依然故我，我自己看到都會拿去軋掉，很擔心哪天我離職了，他也把我的資料拿出來用，真的很糟糕」。
貼文曝光後，網友也都無法接受，直言「不能用的履歷還可以廢物利用，代表流動率高的工作誰都可以取代」、「無法想像用心準備的履歷被人當廢紙欸，超不尊重人 」、「這就是為什麼只要沒正式錄取，我都不給身份證字號等個資」、「這行為真的太缺德了」、「為了省成本這樣搞超爛」、「有這種主管，快逃吧」。
此外，也有不少相同經歷的網友分享「之前打工待過一間公司也這樣，而且特助還會把自介拿起來再看一遍才當廢紙」、「之前在服務業，店長拿我們履歷當預購商品的預購單，甚至背面還有我們的照片、電話、身分證字號，就這樣直接給客人拿走」、「讓我想起第一份工作，履歷跟作品印了10多頁，後來上了發現被主管拿去墊便當」。