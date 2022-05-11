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她逛Uniqlo差點吐血！眾人見「真實理由」認了：真的不懂

▲原PO日前逛Uniqlo差點吐血，而「真實理由」曝光後，全場狂點頭，紛紛留言「真的」。（示意圖／取自Unsplash）
▲原PO日前逛Uniqlo差點吐血，而「真實理由」曝光後，全場狂點頭，紛紛留言「真的」。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-11 07:24:22

近年來服飾業吹起平價快時尚風潮，各大品牌也紛紛進駐台灣，搶攻小資、學生族群，像是Uniqlo、Zara和H&M等，都是不少人的最愛；不過，就有網友日前逛Uniqlo差點吐血，而真實理由曝光後，全場狂點頭，紛紛留言「一直都不懂」、「我也覺得」。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「Uniqlo的眼光？」為題發文並且PO出兩張Uniqlo模特兒的穿搭，表示現在真的有人會穿這樣走在路上嗎，「第一張圖片如果在大學裡穿，真的很像國中妹妹」。

原PO接著說，他幾年前還覺得Uniqlo的品味有中上，但近一兩年看到新品都會吐血，「感覺很像材質好一點的過季流行商品，之前流行的夏季方領短版坑條上衣也是，那件我記得出推出的前一年就流行得差不多了，結果他們隔了一年的夏天才推出，版型也差強人意」，也讓她忍不住在文末直呼「 我對穿UQ沒有任何意見，我自己衣櫃裡最多的衣服也是UQ的，只是一直搞不懂他們品牌內部人員的眼光，感覺美感在退步，Uniqlo怎麼了」。

▲原PO對Uniqlo模特兒身上的穿搭感到困惑。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO對Uniqlo模特兒身上的穿搭感到困惑。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，許多人認同原PO，「Uniqlo的設計基本上都很保守，比較沒有品味這種東西吧」、「確實，很多版型都不是很優」、「一直都不是很懂uniqlo」、「UQ官網都超級滅火的，要去看IG跟wear上面的穿搭才買得下手」、「確實像國中生」、「前UQ員工，我也覺得搭一套非常難好看，但資深員工都可以搭的超好看」。

但也有網友認為，UQ的衣服品質本身很好，不過若要搭配得好，還是要針對自己的需求去挑選購買，「去逛這家要把衣服分成各個單品看」、「非常認同要把衣服當各個單品看，By前UQ店員」、「要看店家欸，還是有搭的不錯的」、「model搭配的不好而已，不是他們衣服都很醜，是不會搭而已」、「我覺得uq的單品都是偏品質保證，像白踢或襯衫那種基本款的都很好買。畢竟uq就是主打全年齡服飾，設計比較保守也是正常的，你要穿得有風格就要自己搭配」、「UQ life wear雜誌裡的搭配勝過官網圖，UQ單品還是不少很棒的啦cp值又高」。

甚至還有網友表示，「在wear app上看日本穿Uniqlo都穿的好好看欸！很會搭，把簡單素色的衣服搭得很時髦，配件也多就是了～一直覺得UQ衣服過於休閒不是很喜歡，在wear看了搭配之後就非常喜歡他們的衣服了～」、「逛實體店都直接參考店員穿搭，常常被店員燒到」、「我是前店員，我們店的同事都搭得超美，最會穿的那個就是幫店裡model穿衣服，常常被主管稱讚或客人指定要，除了感謝祭我們會穿羽織之外，可以參考店員的穿搭，風險就是不一定是當季的衣服」。（編輯：郭佩蓉）

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