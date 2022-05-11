三合一綠色通道啟用　鄭文燦：其他社區採檢站比照辦理

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鄭文燦表示，為減緩醫療機構負荷、增加社區篩檢站功能及民眾便利性，除了現有的7處社區採檢站之外，後續除了將增加2處社區採檢站，三合一綠色通道的作法也將擴及其他社區採檢站，讓民眾可以採檢、看診、領藥一次完成。
鄭文燦指出，桃園目前7個社區採檢站，1月至今累積採檢達32萬3206人，本週平均每日採檢量約5千至6千人，考量確診人數日趨增加影響，民眾採檢需求俱增，為了和醫院採檢分流，市府決定在中路及龍岡站增設三合一PCR綠色通道，在採檢站附設醫療站，除了提供PCR採檢，現場也有醫生駐點看診。
鄭文燦表示，目前各醫院急診負擔非常重，採檢站綠色通道的設置可有效分流採檢人潮，降低醫院急診負擔，今天視察整個採檢作業流程順暢，市府也決定將擴大辦理「三合一綠色通道」規劃，其他的社區採檢站將陸續增設醫療站。鄭文燦說，今天啟用桃區中路及中壢龍岡兩處長者幼兒PCR三合一綠色通道，提供採檢、看診及拿藥服務，民眾把緩解症狀的藥物帶回家預防重症風險，卦號及看診費由公費支出。
衛生局說明，桃園區中路採檢站每日上午9時至12時（中路運動公園，敏盛綜合醫院）及中壢區龍岡採檢站每日下午2時至5時（龍岡大操場，聯新國際醫院）提供3歲以下及75歲以上長者綠色通道服務，並免收掛號費，減少醫療機構壓力及增加高齡長者、幼童就醫便利性。
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