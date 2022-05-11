桃市國三生5/14起線上教學7天　補習班比照學校同步辦理

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國中會考即將在5月21、22兩日登場，為確保國中九年級學生能順利應考，鄭文燦說明，目前桃園市依照居隔舊制隔離的師生還有2811位，5月8日採7＋7新制居隔師生有1536人，另外自主應變停課3天者有8821位，至於62所仍依舊制全校停課學校，預計下周將陸續復課。
鄭文燦提到，教育部公告自5月8日起實施的確診者座位「九宮格」同學須請3天防疫假規定，主要用意是近距離接觸同學必須要放防疫假，為讓學校有彈性，即日起授權各校成立防疫專責小組，校方可根據實際的確診學生人數，加上活動接觸學生的情況，自行評估全班停課3天，改採線上教學。
另外，5月21日、22日為國中會考時間，除之前宣布各國中九年級5月14日起停止實體課程7天，改為線上教學，考量部份考生在考前還是會到補習班準備應考，一樣會有風險，宣布國中九年級學生補習班課程一樣自5月14日起改採線上課程，讓學生在家衝刺準備會考，不用到學校也不用到補習班，以確保防疫安全。
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