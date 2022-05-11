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桃市國三生5/14起線上教學7天　補習班比照學校同步辦理

▲鄭文燦宣布，各國中九年級生自5月14日起全面停止實體課程，改採線上教學，為避免風險，各補習班國三班級也要同步實施。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦宣布，各國中九年級生自5月14日起全面停止實體課程，改採線上教學，為避免風險，各補習班國三班級也要同步實施。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-05-11 17:30:482022-05-11 17:31:52

桃園市長鄭文燦今（11）日下午主持防疫會議時宣布，桃園市各國中九年級生自5月14日起全面停止實體課程，改採線上教學，考量有部份學生考前仍會到補習班加強課業，為避免風險，各補習班國三班級也要同步實施。

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國中會考即將在5月21、22兩日登場，為確保國中九年級學生能順利應考，鄭文燦說明，目前桃園市依照居隔舊制隔離的師生還有2811位，5月8日採7＋7新制居隔師生有1536人，另外自主應變停課3天者有8821位，至於62所仍依舊制全校停課學校，預計下周將陸續復課。


鄭文燦提到，教育部公告自5月8日起實施的確診者座位「九宮格」同學須請3天防疫假規定，主要用意是近距離接觸同學必須要放防疫假，為讓學校有彈性，即日起授權各校成立防疫專責小組，校方可根據實際的確診學生人數，加上活動接觸學生的情況，自行評估全班停課3天，改採線上教學。


另外，5月21日、22日為國中會考時間，除之前宣布各國中九年級5月14日起停止實體課程7天，改為線上教學，考量部份考生在考前還是會到補習班準備應考，一樣會有風險，宣布國中九年級學生補習班課程一樣自5月14日起改採線上課程，讓學生在家衝刺準備會考，不用到學校也不用到補習班，以確保防疫安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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