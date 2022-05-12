NOW早報／金剛、小嫻無預警分手！合體直播淚揭情變原因

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金剛和小嫻一出場都濕了眼框，不時拿起衛生紙拭淚，金剛表示單純就是個性上的差異，2人不斷在磨合：「或許這樣對誰都好，我也在盡力把自己照顧好，會分開是因為個性，我們都沒有錯事，分手是彼此共識，既然做了決定，都不要給彼此太壓迫。」坦言2人之間早有出現衝突點，試圖去瓦解過後發現問題一直都在。
小嫻表示與金剛情變至今已經一個多月，希望身旁的粉絲朋友不要太有壓力，也感謝對方這陣子的照顧和陪伴：「分手不是否定對方，只是看著岌岌可危的狀態，覺得不忍心再繼續下去。」坦言現在最好的方式，就是讓彼此分開冷靜、沉澱，或許可以獲得成長，都不要傷害對方。
小嫻坦言先前和金剛放閃時，沒有要刻意製造甜蜜，只是想分享生活，也不會想要把2人私下的爭吵公諸於世：「問題是我們必須去承擔、解決，希望大家可以祝福，不要有過多的臆測。」金剛最後也表示仍會持續經營雞翅事業，小嫻則繼續往解說員邁進。
今日天氣／白天全台溫暖悶熱！北台灣越晚降雨越明顯
中央氣象局今（12）日表示，今天風場轉偏南風，溫度上升，感受更溫暖，各地大多為多雲，仍有短暫陣雨，但降雨較短暫、空檔較長，下午水氣逐漸增加，中部以北降雨機率提高，陣雨或雷雨的情形增加；氣溫方面，清晨各地低溫約22至24度，而今天白天高溫各地為29至31度，中南部則會再更高一些，感受溫暖悶熱。
「快篩陽=確診」恐爆造假詐保！陳時中：那是保險業的事
本土疫情每日破萬創新高，為解決醫療量能問題，指揮中心的「快篩陽性視同確診」政策將在今（12）日正式上路。不過，保險業者也擔心，數位證明雖可代替診斷書理賠，但難免會有造假疑慮。對此，陳時中則回應「那是保險業者的事」，與指揮中心無關。
本土疫情爆發初期，防疫保單大熱銷，讓許多產險公司考量風險，紛紛決定停售保單，結果隨著確診數字爆增，也讓許多民眾擔心領不到裡陪，再加上保險業者要求仍以單據證明為主，最終造成各大醫療院所擠爆，民眾紛紛搶做PCR。
所幸，產險公會與壽險公會在10日發出聲明，建議業者受理理賠申請不限於書面診斷證明。包括旺友聯、國泰產、新光產、南山產、中信產等多家業者，均已同意「數位健康證明」作為診斷證明書的替代文件，其他業者仍在研議中。不過，就有保險業者擔心，數位健康證明會有造假疑慮，可輕易後製或是冒用他人證明等等。對此，指揮中心指揮官陳時中則在今日防疫記者會上回應，「講到跟保險認證，那個是保險業的事情，不是我們指揮中心的事情。」
開放民眾海外自購快篩！3重點一次看 轉賣最高罰100萬
因國內疫情升溫，民眾對快篩的需求也大增，指揮中心昨（11）日便說明，即日起到111年6月30日前，民眾得以免除申請專案核准，自行輸入個人自用的「新型冠狀病毒檢驗試劑」，一人一次且不超過100劑，食藥署長吳秀梅也提醒，輸入自用的快篩不得於市場轉賣，若發生可處3萬至100萬罰鍰。
從昨天至111年6月30日前，民眾可輸入自用之新型冠狀病毒檢驗試劑，不需申請專案，一人一次機會，不得超過100劑。吳秀梅表示，民眾輸入的新冠檢驗試劑僅能供個人防疫用途，若有販售動作，視為非醫療器材商販賣醫療器材，可處3萬至100萬罰鍰。
食藥署建議可購買「家用檢驗試劑產品」，並不限於衛福部核准之EUA產品，但該類產品的檢驗結果，將不會被列入目前防疫政策的判斷依據，故民眾要詳閱產品說明書，了解用途、使用方式、警告事項等等，且須自行負責產品安全及有效性。
連千毅又騙！盜用「最強奶媽胸照」 被拆穿馬上轉移話題
36歲「直播天王」連千毅日前在賣貨現場飆罵愛徒長瀨昆妮，女方氣哭走人，他後來PO出兩人私訊對話喊「我跟我妹子沒事」，但約好9日一起直播卻不見長瀨昆妮現身，連千毅以對方去弄頭髮帶過，並一個人撐完近5小時的直播，沒想到，期間又被抓包盜用百萬網美的比基尼照，讓粉絲相當傻眼。
連千毅直播一半，拿手機對鏡頭秀出「蘭庭之花」、小幫手牙牙小姐的大頭貼照片，並說只要留言刷一排「哈哈」加分享10次，就要公布女生的比基尼照片，接著示意助理準備好牙牙小姐的辣照，還說照片是女方去墾丁玩所拍。
當連千毅倒數5秒公布照片後，卻用大拇指蓋住比基尼辣妹的臉，解釋「因為她（牙牙小姐）沒有化妝，所以我們就這樣看就好了」，但眼尖的網友發現，該名上圍豐滿的比基尼女郎，其實是知名網紅、「最強奶媽」謝薇安，留言質疑「照片是薇安的」，連千毅回說「牙牙怎麼像薇安？」便立刻轉移話題。得知照片被盜用，謝薇安在IG發文回應：「是要我牙起來嗎？墾丁你個香蕉蛋糕！一整排問號，連先生你有什麼毛病？真的很蠢，我不是你家小編！」
「傳統78」是什麼？客家人一聽秒懂 狂讚：好吃到不行
不同文化孕育不同美食，就有網友公開自己的聊天紀錄，只見對方問他「78要買幾包」，他淡定回覆「2包」，而這78究竟是為何物？客家老饕們站出來留言，解答是糍粑。原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，首先簡單貼上一張對話截圖，對方詢問「78要買幾包」，他回「2包就好」，接著並未針對78有任何解釋，只表示「這是美濃人才懂的美食！！」
客家人見文後立刻解答，78其實就是「糍粑」的諧音，「應該是客家人都懂吧！我們屏東的78也很好吃喔」、「我們新竹這邊口音是7爸」、「應該要說客家人哈哈哈」、「這美食已經強大到不是美濃人也知道是什麼囉」。
據新北市客家觀光美食館網站所述，糍粑是將糯米磨漿蒸熟後，放入舂臼裡以杵大力搥擊增加黏度，此稱為打糍粑。早期農業社會裡的客家庄，常常會有一群鄉親聚在一起共蒸、共搥、打糍粑，表示客家人的團結友好精神。網友分享最經典吃法：「客家人會懂啦，要加花生粉，阿嘶（婚喪喜慶攏總有」、「抱歉中壢人也聽得懂，一定要沾大量花生粉才對味」、「還要滾上大量糖粉混合花生粉」。 （編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。