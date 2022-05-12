撐不住！大戶狠賣600張台積電 「慘賠9千萬」細節眾全跪
台積電股價近年備受討論，繼先前衝上688元高點之後，就未能再持續上攻，甚至受到外資持續調節持股比例的影響，股價在（10）日觸及波段低點505元，讓不少投資客哀嚎不斷。近日，就有網友發現，上市公司悅城日前公告，以交易價格506元處分600張台積電股票，慘賠將近9千萬，不少內行網友看了其公告內容之後，看出一些細節感到非常驚嚇，掀起話題。
悅城10日發布公告指出，處分600張台積電股票，交易價格為506元；而10日台積電以506元開出，盤中一度跌到505元，創16個月來新低，不過收盤價為518元。而公告中透露，交易價格為506元，且慘賠的金額高達8980萬元，另外，悅城此次賣出台積電股票後，目前手上已經沒有台積電股票。
貼文一出，網友紛紛回應「修蛋幾勒.....怎麼會賣在最低點啊」、「506這不是開盤價格嗎？怎一開盤就殺出去了啊」、「506一次全部賣真的太衝動了」、「最後收盤518啊，差4個小時差600萬，有錢人就是不一樣，跪了」、「幾乎賣在當天最低價，跪了」、「能賣在一天的最低點，厲害」。
而也有網友表示「這韭菜真的太大朵的吧，兩個月後再來看，是砍在阿呆谷還是神操作」、「真，台積電畢業文」；另外也有人試算悅城購入台積電的區間，大約是650元上下，而從悅城今年1月的公告也發現，以每單位價格新台幣655.52元買進了400張台積電股票，如今慘賠近9千萬賣出，也讓許多被套牢的股民們也非常感嘅「買在超高點，賣在最低點，投資客日常，好感傷啊！」（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。