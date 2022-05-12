藥師因「這理由」心動想跳槽台積電！眾全愣住：你要檢討

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原PO接著說，再加上讀化學系化學所畢業的家人最近也在面試台積電製程，他就想到藥學系化學也學不少，因此萌生轉職念頭「聽說大家進去工作內容還是要重學一遍，想說趁我還年輕肝還新鮮進去操一下賺買房基金，不知道有沒有機會呢」？
貼文一出，不少網友都傻眼，「藥師想不開？」、「藥師單純很多，別想不開」、「良心建議，與其當GG員工，認份點當GG股東就好」、「自己開業當老闆不幹，要跑去產線當狗？」、「為什麼要想不開，自己開藥局不好嗎」、「做到70（歲）你還在賺，可能同學60（歲）就去見上帝」；更有人質疑他的薪水，「你有藥師資格的話，真要檢討一下了」、「藥師去藥局（年薪）150起跳欸」、「傻了才去，但我認識的藥師怎麼薪水好像比你高不少XD」、「怎麼跟我聽到的藥師薪資不同」、「我同學藥師轉當藥廠業務，年薪也兩三百欸」。
其中，也有許多人點出台積電工作壓力大，多數人無法做的長久，要原PO深思熟慮，「你藥師一言不合離職去外面玩個十年回來，那張（證）照還能用，你GG離職玩個十年回來只能中年失業」、「壓力差超多的唷！藥師可以跟妹子調情，GG三寶類當兵，差很多」、「認真回，台積錢多但那環境跟壓力你能撐多久？一年抵兩年，但做個三年身體就壞了也沒有用」、「傻了嗎，台積裡面的東西根本帶不走，藥師去哪都有人要，工作要看能不能做得久做得穩」。
不過仍有網友支持他，「台積電未來3-4年會是高成長期，去拼一下也不是壞事，而且妳也有退路，大不了回來繼續當藥師，比一堆腳麻的好多了」、「我覺得蠻棒的欸，先去GG賺個五年，再回去當藥師XD」、「年薪差2.5倍，存錢速度可能差5倍以上」、「認真回，內推做個五年，回去開藥局」。（編輯：郭佩蓉）