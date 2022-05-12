男友1支快篩都不給！她嘆「確診才知沒人愛我」：很難過

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昨日好不容易是最後一天，原PO便詢問男友「有沒有快篩」，因為她想再驗一次是否轉陰性了，「他跟我說他有快篩（我也知道他公司有很多快篩），結果他叫我自己去樓下買，大家應該都知道快篩不好買，我覺得好難過、好灰心，突然不知道該跟他說些什麼，你們懂嗎」，她知道男友給她快篩不是義務，「但我跟他買也可以啊，放在門口也好，他連這樣的意願都沒有」，就連原PO的家人都沒人關心過她，因此讓她非常傷心。
貼文一出，網友全傻眼，「姐妹，分手吧，我朋友跟確診者有接觸我都替她捏把冷汗成天問她有沒有症狀了，何況妳是已經確診的人，不需要為了不值得的人浪費自己的時間」、「分手～你對他而言不重要」、「藉由這件事情你就可以認清他了！ 好男人在等你啊啊啊不要被他耽誤了」、「他沒心啦，扯爆」、「患難見真情啊！妳應該要感謝疫情讓妳看清男友，不然還要等到步入婚姻生了小孩再來哭嗎？ 恭喜恭喜」。
也有不少網友給原PO加油打氣，希望她能好好照顧自己，「今天身體狀況有怎麼樣嗎？有特別想吃什麼還是喝什麼嗎？等等送過去給妳，要好好保重身體喔，等你痊癒再帶妳去吃大餐，我一直會等妳的，放心」、「快快好起來！ 就算世界上沒有人愛妳，妳也要愛自己，愛上自己之後就會看見更多愛你的人跟溫暖的事！加油」；也讓她看了感動直呼「我今天狀態都不太好 ，雖然我們不認識，但看到你說的話，覺得很暖，瞬間就留下了眼淚，謝謝你，我到現在都在想為什麼我會活成這樣子」。（編輯：郭佩蓉）
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