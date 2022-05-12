好市多「最強神物」花9年用完了！她感動曬照 網全驚呼
美式賣場「好市多」除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，深受台人喜愛；對此，就有一名女網友分享自己花了9年的時間，終於把好市多最強神物「保鮮膜」用完了，貼文一出，網友紛紛直呼「以為這輩子用不完」、「我家的應該也用了8、9年了，還沒用完」。
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示之前有看到有社友買了此款好市多保鮮膜，自問「是否會用ㄧ生一世」，也讓她想分享自身經驗，「曾經我也很擔心『這世人（這輩子）』都用不完，因為沒有用的很積極，幸好歷經9年又七天，終於用完了，看到沒有膠膜的紙捲軸終於出現，真的很開心」。
貼文一出，立刻掀起熱議，「如果是小孩，都要三年級了」、「看完不敢買了」、「會不會有人家買了最後女兒結婚跟著陪嫁的」、「我家的應該也用了8、9年了，還沒用完」、「通常都是10年起跳…你這樣不專業」、「我一直以為我們家的保鮮膜會是傳家之寶，想不到還是有用完的一天 」、「還以為這輩子用不完，看來可以放心買了」、「真的不誇張，我也是10年前買到現在還沒用完…」。
但也有網友表示，「可能無法一生一世，我們家用量也不大，我的經驗是用到還剩下半捲多就都氧化了，摸起來會黏黏油油的只能丟了，後來都買小捲的」。（編輯：郭佩蓉）