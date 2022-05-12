神準心測！憑直覺按順序排列「5圖型」　測你的私密性格

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【位置排序意義】
第１位置：代表你最喜歡的狀態
第２位置：代表你擁有的力量、天賦
第３位置：代表你的本我，代表真實的你
第４位置：代表能推動你的動機
第５位置：代表你抗拒、逃避的部分
只要讓朋友把排序的方式告訴你，你就能得知他的私密個性呦～
【圖形意義解析】
長條形＝關係
長條形代表著人與人之間的關係，一個長條就代表一個人，兩個長條可以並排或交迭，三個長條能變化的排列就更多變化，這就意味著人與人之間離不開互動與支持。但當一個人時也必須要能自處，不害怕孤獨。
將長條形放第１位置的人，你喜歡家人朋友都在身邊，有困難互相照應。你害怕孤獨，很需要有人陪，每到新環境，要交新朋友讓你感到苦惱。只要有朋友丶愛人丶或好同事相伴，就算再苦再難也不怕。
將長條形放第２位置的人，你天生很容易融入人群，當一群人聊的熱火朝天時，突然有人加入的話，通常都會冷場個幾秒鐘，但如果是你就不會，你總是輕易就能參與話題。
將長條形放第３位置的人，你的內心正直、善良、富有正義感，與人相處自然融洽。
將長條形放第４位置的人，能讓你突破改變丶勇往直前的，永遠都是某處有熟悉的人一路帶領你，或是為了你能與某人更親近。身邊有熟悉的人對你來說非常重要。雖然你也害怕去遠方生活，但只要身邊有你可信賴的人，你就會瞬間充滿勇氣。
將長條形放在最後第５位的人，你逃避多數的非必要聚會，比較喜歡自己獨處，不善與人共事，寧可獨善其身。
三角形＝目標丶夢想
三角形代表著夢想、目標的過程。底下一條長線，代表你所具備的基石，基石穩固了，還需要左右兩條線來支撐你的夢想進而達成目標，只要你勇於做夢，一步一步去計劃、去實踐，有一天夢想就在不遠的前方。
將三角形放第１位置的人，你喜歡一切剛起步丶如白紙時，這代表你可以依自己的喜好，一步步建構出專屬於你的最佳狀態，因此你喜歡佈置房間丶找工作也不怕新創公司。
將三角形放第２位置的人，你天生就是目標導向的人，只要想要的就會努力達到，有不輕言放棄，實踐性非常強的天賦特質。
將三角形放第３位置的人，你的個性主動、積極、富有挑戰能力，能將夢想付諸行動，朝著夢想邁進。
將三角形放第４位置的人，「夢想」兩個字最能成為你的動力，也許你現在也還在茫然，不知道未來該怎麽走，但只要你找到自己的興趣與目標丶夢想，你絕對全力以赴，就算粉身碎骨也在所不惜。
將三角形放在最後第５位的人，你逃避一板一眼丶按部就班的俗事，要你安安穩穩地坐著聽台上的人頤指氣使丶滔滔不絕是很困難的。
正方形＝穩定穩固安全
正方形是所有圖形裡結構最強、最穩固的，有著堅固的地板、左右兩面牆，加上一個蓋子，是一個有規矩的正方結構，也是其他圖形做變化的基礎。你懂得如何善用計劃，按部就班將事情完善，很在意別人的目光及評價。
將正方形放第１位置的人，你習慣可靠穩固的狀態，做事前總會先準備好周詳計劃，若要來場說走就走的旅行，對你而言是有點難的。
將正方形放第２位置的人，你天生屬於有耐心丶有條理的人，擅長規劃安排，很適合當總召丶負責人等角色的天賦特質。
將正方形放第３位置的人，你的個性厚道實在丶重義守信，只要是答應別人的事情，不管多難，你都一定會做到。
將正方形放第４位置的人，你喜歡按部就班丶有計劃的做事，因此若工作丶財務丶生活上出現不確定因素丶或潛在風險，你就會挺身而出丶努力解決，防範未然。
將正方形放在最後第５位的人，你念舊丶喜歡熟悉的人事物丶總是去同一家餐廳丶想著心中的那幾個人，基本上你抗拒改變。
圓形＝自主性
圓形是和諧，浪漫的象徵，你重視團體的和諧感，能設身處地的為他人著想，有時甚至會為了迎合別人而改變自己。太在意別人的感受，導致你容易因為別人一句無心的玩笑話而受傷。這樣的感情用事，很容易讓自己受騙上當。
將圓形放第１位置的人，圓滿和氣的狀態你最喜歡，最好大家都能和睦友善的相處，不要有爭執，這樣能讓你有滿滿安全感。
將圓形放第２位置的人，你天生就是一副無害的樣子，因此只要身邊有人吵架丶或意見糾葛，就喜歡找你當和事佬。你的天賦特質是溫和的調解，讓事情順利解決，雙方稀里糊塗的就和好了。
將圓形放第３位置的人，你的個性俠義丶重義氣，能為了朋友的事兩肋插刀，就像是處理自己的事情一樣，完全沒有第二句話。
將圓形放第４位置的人，追求安逸穩定是你的最大動力，你心裡知道只要這件事去做，可以讓未來更穩定，在南你也會硬著頭皮丶有牙撐著。因此你也不是一個會盲目追求流行的人。
將圓形放在最後第５位的人，相較於冒著被別人欺騙的風險，你更願意多觀察對方，你抗拒人云亦云，說穿了你超級理性丶愛自己。
波浪形＝改變丶多元化
波浪形就像海浪一樣，絢麗多變，每次拍上岸的浪花都不盡相同，展現了多樣丶創新的一面。不喜歡一成不變，也不甘於維持現況，腦中隨時都有新的點子、新的想法，想要跟朋友分享。
將波浪形放第１位置的人，你樂天，喜歡創造丶發呆丶天馬行空的想像，對新鮮的事物都很感興趣，也善於挑戰改變。
將波浪形放第２位置的人，你的的天賦特質是八面玲瓏、易交朋友。腦筋動得飛快，能靈活調度身邊資源與人脈來達成目標，是領導型人物潛力股。
將波浪形放第３位置的人，你適應力很強，好像不管把你丟在何處，你都能迅速找到最舒服自在的生活模式。也隨和好相處，不輕易發脾氣。
將波浪形放第４位置的人，你生命中最代的動力來自於「有趣與成就」，能讓你感興趣的人事物最吸引你，引領著你穿越重重困難。
將波浪形放在最後第５位的人，你希望待在熟悉的環境，抗拒踏出舒適圈，總打算著怎麽讓自己的人生不免於太大的風浪。（編輯：郭佩蓉）
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