兒童莫德納疫苗開打　鄭文燦：疫苗覆蓋率預估4成

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鄭文燦表示，目前政策是打完疫苗後，若出現不適者可請一至三天疫苗假，家長可請防疫照顧假，6至12歲學生已陸續接種，預定6月初全市195所國小都會完成接種工作，另外，12歲兒童因劑量不同，會安排在最後施打。
針對教育部「九宮格」防疫政策，鄭文燦表示，是以確診者兩天內足跡，確診學生座位九宮格的同學須進行居隔，其他可請防疫假，目前各校都設有防疫專責小組，可以以確診同學為核心進行活動疫調，考量班上學生不可能只坐在座位上，下課也會接觸其他同學，因此要保留實際情況做決策，若需全班停課3天，可以遠距教學方式取代實體教學，這部份教育局授權給學校防疫專責小組視實際情況認定。
對於有家長仍在考慮是否要讓孩子接種疫苗，小兒科醫師曹景雄表示，就算讓孩子在家不出門，但事實上大人每天進出，就可能帶病毒回家，仍有染疫風險，「如果不打疫苗，用什麼保護小朋友?」他強調，疫苗都是經過國家評估，一定是安全才會拿出來打，國外很多國家包括英國、歐盟、澳洲、加拿大的學童都打莫德納疫苗，「不用懷疑，不安全我們不會讓小朋友打。」
曹景雄說，疫苗是用來保護身體的，沒有所謂好壞，雖然莫德納劑量相對於BNT疫苗多，反應可能會高一點， 但都在安全範圍內，「不用特別執著疫苗種類，重點是一定要讓小朋友接種疫苗，對自身及家人健康才有保障。」
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