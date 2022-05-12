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全聯快篩「一招」免費帶走！聰明人免排隊秒拿：怎沒想到

▲全聯福利中心日前開賣亞培快篩試劑，就有女網友靠著「一招」免費拿到，而引起討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／記者周淑萍攝）
▲全聯福利中心日前開賣亞培快篩試劑，就有女網友靠著「一招」免費拿到，而引起討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／記者周淑萍攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-12 17:29:322022-05-12 17:30:40

隨著台灣疫情升溫，民眾對於快篩試劑需求倍增，中央流行疫情指揮中心先前推出「家用快篩試劑實名制」政策，民眾除了可憑健保卡至藥局購買外，此外還可至四大超商、全聯、康是美和屈臣氏等8大通路購買。對此，就有一名女網友分享，昨（11）日到全聯「一招」免費帶走180元的快篩試劑，而引起婆媽驚呼「太聰明了！」

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有女網友於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，開心透露昨日至全聯買絞肉時，意外看到店面還有快篩試劑，馬上拿起一盒到櫃檯，隨即以扣點數方式換取，興奮大讚「不用到藥局排二三個小時，真方便」。

▲在政府實施快篩實名制之前，通路也相繼補貨，全家近日低調補貨開賣，全聯今（26）宣布亞培單人份快篩試劑降價至190元。（圖／民眾提供）
▲女網友使用全聯點數而免費拿到一盒快篩試劑。（示意圖／民眾提供）
貼文一出，就引來不少人紛紛大讚，「謝謝分享！但一劑180元，扣點數也是貴」、「點數富翁」、「欸～怎麼沒想到用點數買！！」、「點數用在這裡，真的很聰明」、「原來可以扣點數」、「妳這樣很聰明的運用點數，很佩服呢」、「怎麼可以這麼多點數...」。

甚至還有人大讚，「真的超方便的，除了全聯，超商也有」、「真的、我也願意多花80不去排隊」、「現在真的比之前買三百多好多了，謝謝版主分享，覺得貴的都是不急的」、「急用時根本不在乎價差80元！」、「剛才去全聯也是一堆快篩沒人買，看來缺的是便宜快篩啦」。

但仍有人不滿價格，認為「當你家是4-5個人時，一個人備2支。需要近10支。就知道100和180的差距。」、「一劑180元，扣點數也是貴…」、「如果一家四口同時需要～用量就很驚人。目前是100的先換起來備著，真的全家都需要用時就只能180開下去」。

事實上，四大超商等8大通路9日開賣快篩試劑，有民眾抱怨價格太高，一支180元比實名制5支500元來得貴，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在市場上，超市賣的價格，那是市場機制，若大家覺得貴，可以跟大廠商溝通做適時的降價。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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