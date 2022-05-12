全聯快篩「一招」免費帶走！聰明人免排隊秒拿：怎沒想到

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貼文一出，就引來不少人紛紛大讚，「謝謝分享！但一劑180元，扣點數也是貴」、「點數富翁」、「欸～怎麼沒想到用點數買！！」、「點數用在這裡，真的很聰明」、「原來可以扣點數」、「妳這樣很聰明的運用點數，很佩服呢」、「怎麼可以這麼多點數...」。
甚至還有人大讚，「真的超方便的，除了全聯，超商也有」、「真的、我也願意多花80不去排隊」、「現在真的比之前買三百多好多了，謝謝版主分享，覺得貴的都是不急的」、「急用時根本不在乎價差80元！」、「剛才去全聯也是一堆快篩沒人買，看來缺的是便宜快篩啦」。
但仍有人不滿價格，認為「當你家是4-5個人時，一個人備2支。需要近10支。就知道100和180的差距。」、「一劑180元，扣點數也是貴…」、「如果一家四口同時需要～用量就很驚人。目前是100的先換起來備著，真的全家都需要用時就只能180開下去」。
事實上，四大超商等8大通路9日開賣快篩試劑，有民眾抱怨價格太高，一支180元比實名制5支500元來得貴，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在市場上，超市賣的價格，那是市場機制，若大家覺得貴，可以跟大廠商溝通做適時的降價。（編輯：陳雅雲）
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