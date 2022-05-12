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侯友宜籲啟動快篩陽視同確診　陳時中：多方考量法律問題

▲針對侯友宜建議，陳時中表示不是完全反對，但有一些法律問題，有多方面要考慮，之後會參考國外經驗，也會召開專家會議再做討論。（圖／記者李春台攝，2022.05.12）
▲針對侯友宜建議，陳時中表示不是完全反對，但有一些法律問題，有多方面要考慮，之後會參考國外經驗，也會召開專家會議再做討論。（圖／記者李春台攝，2022.05.12）

記者李春台/桃園報導

2022-05-12 20:16:092022-05-12 20:18:48

針對新北市長侯友宜之前呼籲中央，希望盡快啟動「快篩陽視同確診」適用範圍，衛生福利部長陳時中今（12）日下午表示這部分不是完全反對，但有一些法律問題，有多方面要考慮，之後會參考國外經驗，也會召開專家會議再做討論。

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陳時中下午先到桃園市政府衛生局慰勞第一線防疫人員，聽取基層人員的意見，隨後再趕往部立桃園醫院視察COVID-19防疫特、門診分流情形，並向醫護們致意打氣。他表示，大家都希望把防疫工作做的更精進，對於基層同仁的意見，大家都有很好的共識，之後會再改善資訊系統，讓防疫工作更順暢；而這段時間醫院壓力都非常大，院方做好分流措施，對病人或一般民眾都有保障。


針對侯友宜呼籲放寬「快篩陽視同確診」適用範圍，要不限對象，陳時中回應，由於用藥仿單都是要COVID-19感染的人才能使用，但目前有7%到15%是快篩偽陽性，跟仿單的Label Use不同，將來會有法律問題，所以有多方面要去考慮，中央會參考國外經驗，也會召開專家會議，對於是不是能以仿單外使用（Off-label use）來處理，這些問題要經過討論，對醫療人員和病人才有保障。


陳時中表示，藥用的快，對人民有幫助，但另一個層面也有法律問題需要解決，中央會找出一條對台灣防疫最有利的路。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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