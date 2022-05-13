NOW早報／唾液快篩每劑175元開賣！一鍵查詢3大藥局位置

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📍開賣時間：5月12日，以各店開賣時間為主
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今日天氣／首波梅雨鋒面來了！致災性降雨得多注意
中央氣象局今（13）日表示，隨著梅雨鋒面接近，今天全台各縣市都有機會發生陣雨或雷雨，尤其中部以北及東北部地區須提防大雨，並也請注意雷擊、強陣風等現象。溫度方面，今天會略微下降，北台灣高溫約25到27度，其他地區約27到31度，北部感受較舒適，南部地區沒下雨時感受較悶熱，早晚各地低溫約17至21度。
焦糖陳嘉行確診！認同「早中鏢早享受」 陳時中回應了
角逐民進黨士林北投區市議員初選失利的網紅「焦糖」陳嘉行，11日宣布確診後，有網友在下方表示「早中鏢、早享受」後他也回應認同，對此，指揮中心指揮官陳時中（12）日在疫情記者會上被問及此事時表示，現在常講疫情輕症化，就是請大家心心、不用太緊張「戒慎不恐懼」，就把身體照顧好就好。
「焦糖」陳嘉行昨日宣布確診後，有男網友在其臉書貼文下方表示，確診後康復就是最好的天然疫苗，也鼓勵還沒確診的網友趕快染疫，並稱「早中鏢、早享受」，焦糖也回應認同，更直言表示「我猜政府沒辦法講這麼明白，但是懂的人就懂」，引起廣泛議論。
針對此觀點，指揮官陳時中今在疫情記者會上簡單回應，這是對個人而言的看法，而現在疫情常常講輕症化，就是請大家小心、不用太緊張「戒慎不恐懼」，就是盡量不要得，但得了也不用太過於緊張，把身體照顧好就好。
長瀨昆妮「上下失守」發聲了 一席話耐人尋味
「直播天王」連千毅日前在賣貨現場飆罵愛徒長瀨昆妮，女方氣哭走人，他後來PO出兩人私訊對話喊「我跟我妹子沒事」，但約好9日一起直播卻不見長瀨昆妮現身，連千毅以對方去弄頭髮帶過，並一個人撐完近5小時的直播。沉默3天，長瀨昆妮（11日）終於更新動態，一席話耐人尋味。
長瀨昆妮在臉書和IG發文，寫下：「在意妮的話，就會在意妮的話。」並感謝大家蜂擁而至的關切私訊，她陸續回覆中，隨文附上一張辣照，長瀨昆妮穿細肩背心及短裙，32F圓挺雙峰、黑影深溝乍現，裙緣短到露出臀部，依舊惹火，唯一與以往美照不同之處，她的臉上完全沒笑容。
許多粉絲見到長瀨昆妮PO文，紛紛留言關心、打氣，「認同，我在意妮的話」、「妳已經很棒了」、「不哭不哭，乖乖，妳是一位很成功的女孩子，加油」，長瀨昆妮都一一回覆表示感謝，其中有人留下「等待時機，開創新局自立自強」，長瀨昆妮看到後回了2個笑臉符號，一切盡在不言中。
小嫻為雞翅鬧分手？盼金剛經濟獨立：我不用像老媽子碎念
42歲的小嫻和金剛交往近2年，甜蜜戀情無預警破局，讓外界直呼唏噓，雙方宣稱是和平分手，卻在直播時無意間自爆，一起合作的雞翅事業也是分手原因，小嫻淡定說，不想再當老媽子，一直對金剛碎碎念，希望金剛趕快經濟獨立，一個人好好把雞翅事業繼續完成。
因為疫情關係，工作機會減少，金剛獲邀回香港主持的計畫泡湯，意外開發了雞翅事業，無論是擺攤、線上宅配，小嫻都充當賢內助，一起處理雞翅、熬夜烹煮、包裝、冷凍，甚直幫忙擺攤、直播、處理線上訂單，她都不缺席，彼此工作交集深入，自然產生摩擦、爭吵。
兩人分手一個多月，小嫻沒間斷過直播帶貨事業，金剛卻吐露一度忘記處理雞翅訂單，態度較為懶散，讓小嫻忍不住想囉嗦幾句，想起關係已經從情人轉變為朋友，她當場熄滅怒火，表示這本來就是他的工作，讓金剛自行處理，她笑笑說：「我不能再插手了，如果還在一起，像那個狀況就會吵架，以前很在意就會吵架，現在不是我的事，我不用操這個心，像個老媽子碎念，這樣子你也會不舒服，我們可能還沒學會尊重這個課題」，金剛點點頭贊同。
小嫻對分手很淡定，期盼金剛能經濟獨立，照顧好自己的事業、情緒、身體，金剛則淚流滿面說，感謝低潮時小嫻伸出援手協助，這是人生裡第一次這麼和平分手，「其實沒有這麼困難，分手不代表結束一段人生，很多人會為情所困，但關心對方不一定要是情人那個位置，退回到朋友，彼此比較放鬆」，希望她下一段找到更適合自己的人。金剛坦言，彼此都疏忽到一點，太過長時間相處，任何事都在一起，其實每個人需要自己的空間，「我們分開了，但我們還是很好」，未來需要時間消化情緒，慢慢相處沒有壓力。
廖老大遭「陸列通緝要犯」！自曝真實內幕：主播當場被抓
台灣賽車教父廖老大，因不滿大陸網紅酸台灣沒快車，斥巨資打造「打龜號」。最後跑出0到400公尺加速8.72秒的好成績，受到網友們熱烈關注，相當親民的他，也時常會開直播與粉絲互動，近日卻突然在直播中自爆，遭到大陸通緝列為境外監管人士，讓他大喊冤枉並曝光實際內幕。
廖老大在直播中提到，自己在大陸的兩大直播平台，都是最高級別「國王」、「帝王」的頂級刷客，跟老婆在兩、三年間，總計送出超過8千萬的禮物，不過並不是在看美女唱歌熱舞，而是為了行善才捐款。每當看到直播主拍攝當地貧苦小孩，沒有衣服、鞋子，他就會捐款請直播主帶小孩去買東西，費用由他來負責，甚至也有捐款蓋小學、買桌椅，零零總總加起費用相當可觀。
沒想到善意的舉動，卻被當地政府認為，是故意唆使主播拍攝貧困小孩，並且向世界宣傳大陸很窮的消息，被視為「醜化中國」，平台上的主播更是被當成廖老大的共犯，於直播中被警察上銬帶走，在看守所內關了40多天。對於被指控「醜化中國」、「台獨」，廖老大也忍不住強調自己實在冤枉，並大嘆「做善事做到被通緝，真的有夠慘」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。